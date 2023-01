Nuestro día comienza en el Parque de la Libertad. Caminamos por delante del edificio del Gobierno, en la calle Ayuntamiento, con el propósito de adentrarnos un poco en el barrio de La Marina. Cruzamos Contreras y recorremos la cuadra siguiente. En la esquina doblamos a la derecha; la calle Manzano nos recibe silenciosa, con escasos carros, pese a ser bastante céntrica, y sin la algarabía habitual de los sábados.

La mayoría de las casas son del siglo XIX, rebosadas en algunos casos de elementos constructivos modernos. En un punto cerca del centro de la cuadra, se alza una edificación de esas que cautivan, precisamente, por su aura de tiempos mejores y pasados. Ese es nuestro objetivo.

Los investigadores no han definido la fecha exacta de la apertura del Teatro Principal, pero todos coinciden en que fue alrededor del año 1830. Surgió como solución ante la necesidad de un lugar apropiado para satisfacer a una sociedad cada vez más adinerada y culta.

Por su escenario desfilaron figuras cubanas y extranjeras de renombre internacional, como la afamada bailarina austríaca Fanny Essler o los músicos Pablo Desvernine, Rafael Díaz Albertini y José White, todos con carreras destacadas en Europa.

El inmueble también fue testigo de la representación y estreno de importantes obras del teatro cubano del siglo XIX, con autores de la talla de José Jacinto Milanés, Gertrudis Gómez de Avellaneda y Miguel Teurbe Tolón. En él se formaron algunos de los artistas más destacados de la Matanzas decimonónica, como Úrsula Deville, White, Concepción Cirartegui y los hermanos Justo y Adolfo Diez.

Fue el primer teatro cubano en acoger bailes públicos donde hacían música tanto negros como blancos. Pero llegado un punto, sus condiciones quedaron obsoletas para un público ávido de grandes espectáculos. El espacio reducido y la poca ventilación conllevaron a la gestación del proyecto del teatro Esteban, hoy Sauto, que abrió sus puertas en el año 1863. Desde entonces, el Teatro Principal quedó sumido en el más absoluto silencio y así se mantuvo durante cien años.

El sueño de Miriam



Miriam Muñoz trabaja casi todos los días. Nos recibe un sábado en la sede de su compañía, en la calle Río, donde estuvo el cine Moderno.

“De niña caminaba mucho por delante del Teatro Principal. Era mi sueño trabajar en su interior, porque de pequeña supe que había sido muy importante en el siglo XIX. Averigüé por ese, el primer teatro de Matanzas, y conocí todas las historias que guarda el lugar y decía: ‘Yo quiero estar un día aquí’. En el año 97 el pueblo de Matanzas me selecciona como delegada a la Asamblea y allí empecé a averiguar cómo podía rescatarlo. Un 29 de enero de 2001 me hacen entrega oficial de la planta alta. Nosotros echamos el piso de la parte de adelante, pintamos las puertas y empezamos a darle vida a ese teatro que hacía cien años no encendía las luces. Incluso, logré poner una tarja que decía Teatro Principal y el año de la fundación”. Actualmente la tarja no existe.