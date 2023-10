Los primeros meses del niño experiementamos un grupo de sensaciones únicas como padres, entre ellas ese primer balbuceo donde evidenciamos la interacción linguística con el mundo exterior.

El lenguaje es uno de los aspectos fundamentales en el desarrollo del niño, bien lo referencian los especialistas. Lograr un buen desarrollo , requiere de constancia y dedicación, así como de ejercicios que posibiliten a los niños mejor fluidez.

Especialistas señalan que “es decisivo que los niños y niñas estén expuestos a los sonidos del habla desde su nacimiento, independientemente de que puedan o no, comprender el significado, o reproducir, las palabras que oyen. Sin embargo, no solo se trata de exponer al niño al lenguaje., también es necesaria una adecuada estimulación, mediante la interacción y el juego, que le permita adquirir las destrezas visuales, auditivas, táctiles, motrices, cognitivas, sociales, etc., necesarias y precursoras del lenguaje”, así lo expone la Red de Centros Cognitivos.

” Desde edades tempranas podemos identificar las afectaciones que puedan presentar los niños y la respuesta a los sonidos, para ello es fundamental la intervención de los Logofoniatras, especialistas que tienen las herramientas necesarias para un manejo adecuado de los ejercicios a aplicar por cada etapa”, explicó la MsC. Aylín Barceló Estupiñan, especialista MGI Logofonoaudiología de Matanzas.

Desarrollar en los niños las habilidades del habla y el lenguaje se vuelve una tarea un poco compleja para los padres. Para ello los especialistas recomiendan un grupo de consejos en aras de fomentar el desarrollo del lenguaje de los infantes en rutinas diarias y actividades.

.