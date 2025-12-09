Citma desarrolla Feria Provincial de Innovación

La Feria Provincial de Innovación que convoca cada año la delegación del CITMA en Matanzas, reunió a investigadores de distintas esferas económico productivas del territorio.

Las 28 ponencias presentadas abordaron diversidad de temas investigativos, entre ellos, la sostenibilidad agrícola, la aplicación de la economía circular en la agroindustria azucarera, la implementación de capacidades innovadoras en instituciones y el fomento del concepto de universidad inteligente en las Ciencias Médicas.

Como objetivo del evento, destaca el intercambio y actualización en materia científica. El CITMA promueve el quehacer constante y el desarrollo científico con impacto en la provincia.

