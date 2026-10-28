Pueblo Matancero rinde homenaje a Camilo

Cientos de matanceros recordaron a Camilo Cienfuegos en el aniversario de su desaparición física.

En el acto colocaron una ofrenda floral en el mural en homenaje al Guerrillero Heroico Ernesto Che Guevara.

La ocasión fue propicia para entregar los carnes a los nuevos integrantes del Partido, la Unión de Jóvenes Comunistas y la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana.

Asistieron además representantes del Partido y el Gobierno y de otras organizaciones políticas y de masas en la provincia.

Estudiantes de diversas enseñanzas, junto con el pueblo yumurino, arrojaron flores al río San Juan en homenaje al Héroe de Yaguajay.

Con este homenaje concluye la jornada ideológica Camilo-Che, iniciada el 8 de octubre último. (ALH)

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