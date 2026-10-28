Matanzas

Unión de Reyes honra la memoria de Camilo Cienfuegos

Por Roxana Valdés Isasi 0 Comentario #28 de octubre #Camilo Cienfuegos #Matanzas #Unión de Reyes

Con versos y flores, los pioneros de la institución educativa Fabricio Ojeda, en Unión de Reyes, rindieron tributo este 28 de octubre a Camilo Cienfuegos, uno de los héroes más queridos de la Revolución cubana.

El matutino especial permitió acercar a los educandos a la trayectoria del Señor de la Vanguardia, cuya sencillez, coraje y fidelidad permanecen como referentes para las nuevas generaciones.

Las niñas y los niños depositaron flores en el centro educacional como expresión de cariño y respeto hacia el Héroe de Yaguajay, en correspondencia con una tradición que cada año convoca al pueblo cubano a recordar su legado.

La jornada coincidió con el cierre de la Jornada Ideológica Camilo-Che, desarrollada del 8 al 28 de octubre, período en el que las instituciones educativas promueven actividades para fortalecer el conocimiento de la historia y fomentar valores como el patriotismo, la solidaridad y el compromiso social.

Autoridades políticas y gubernamentales del municipio, docentes, directivos y representantes del pueblo acompañaron el homenaje, que tuvo su expresión también en otros centros educacionales del territorio, donde estudiantes y profesores realizaron iniciativas similares para mantener viva la memoria de Camilo Cienfuegos. (ALH)

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By Roxana Valdés Isasi

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