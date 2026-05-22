Matanzas

Café White, un espacio para el disfrute de los matanceros

Por Alejandro López Quintero 0 Comentario #Artex #Cuba #Cultura #Matanzas #Recreación #TVYumuri #White

El Café White se destaca en la preferencia de los matanceros.

La entidad, ubicada frente al Parque de la Libertad en la urbe yumurina, constituye un espacio para la recreación sana de la población.

El Bolerazo, el Día del Trovador y el espacio San Juan murmurante conforman la programación de actividades culturales durante cada semana.

El encadenamiento con los nuevos modelos de gestión económica resulta un factor fundamental para el abastecimiento y funcionamiento de la entidad.

La variedad de ofertas gastronómicas y la calidad del servicio caracterizan al centro perteneciente a la Sucursal de Artex Matanzas. (ALH)

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By Alejandro López Quintero

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