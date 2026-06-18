La tormenta tropical Arthur, primer organismo ciclónico con nombre de la actual temporada en el Atlántico, tocó tierra este miércoles en la costa de Texas, Estados Unidos, pocas horas después de haberse formado de manera muy rápida.

De acuerdo con el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET) y el Centro Nacional de Huracanes de EE. UU., el sistema se organizó durante la mañana a partir de un área de bajas presiones. Sus vientos máximos sostenidos alcanzaron los 75 km/h, con rachas superiores, y una presión central de 1001 hPa.

Al final de la tarde del miércoles, Arthur se localizaba en los 28.9 grados de latitud Norte y los 96.1 grados de longitud Oeste, una posición situada a unos 310 kilómetros al oeste de Lake Charles, Luisiana. El ciclón mantiene un rumbo hacia el norte-nordeste a una velocidad de 11 km/h.

Aunque los pronósticos indican que el sistema se adentrará en territorio norteamericano y se disipará rápidamente en las próximas horas, sus extensas áreas de nublados representan un grave peligro debido a las intensas lluvias. Los meteorólogos advierten que las precipitaciones afectarán a gran parte del sureste estadounidense, desde Texas hasta Georgia, acumulando entre 12 y 25 cm de agua para el final de la semana.

Ante el impacto inminente de estas lluvias torrenciales y el riesgo de inundaciones repentinas que puedan poner en peligro la vida, se activaron alertas en toda la costa del Golfo. Por su trayectoria e inminente degradación en tierra firme, este sistema no ofrece peligro para Cuba.

Foto: Imagen tomada del INSMET.

Con información tomada del INSMET y del Centro Nacional de Huracanes de EEUU.

Post Views: 2