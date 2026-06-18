Fortalecen Irán y Rusia alianza agrícola dentro del grupo BRICS

Irán y Rusia acordaron expandir su cooperación comercial mediante la creación de una bolsa de granos para los países miembros del BRICS. El pacto fue establecido durante la cita de ministros de agricultura del bloque en la ciudad india de Indore, con el objetivo de facilitar el intercambio de alimentos y asegurar la soberanía alimentaria de sus naciones, informó TeleSur.

El ministro de Agricultura iraní, Gholamreza Nouri Ghezeljeh, y el viceministro ruso del sector, Maxim Markovich, encabezaron el intercambio técnico. Ambas delegaciones coincidieron en la urgencia de modernizar la infraestructura en los puertos y optimizar el transporte marítimo para agilizar los envíos.

Un punto clave de la agenda fue la economía. Teherán solicitó un rol más activo de los bancos centrales de ambos países para simplificar los trámites financieros, eliminar trabas comerciales y proteger a las empresas de las complejidades del mercado internacional.

Por su parte, la representación de Moscú respaldó la total inclusión de Irán en esta nueva plataforma de comercialización de cereales. Rusia ratificó además su compromiso de mejorar los canales logísticos comunes.

Al cierre de las sesiones, las dos potencias agrícolas pactaron mantener la coordinación financiera para garantizar el flujo seguro de productos básicos en la región.

Foto: Imagen tomada de Tv BRICS

Con información tomada de TeleSur.

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