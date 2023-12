Debaten trabajadores de salud sobre mejoramiento de servicios médicos

La segunda Conferencia provincial del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud sesionó en la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas, en el marco de las actividades por el Día de la Medicina Cubana.

Con la presencia del miembro del Secretariado y jefe del Departamento de atención al sector social del Comité Central del Partido, Jorge Luis Broche Lorenzo; la segunda secretaria de la Central de Trabajadores de Cuba, Isdalys Rodríguez Rodríguez, y el secretario general del Sindicato del ramo, Santiago Badía González, junto a otras autoridades políticas, del gobierno y el Ministerio de Salud Pública, fueron debatidas las acciones necesarias para fortalecer el funcionamiento de las estructuras sindicales y elevar la calidad de los servicios de salud.

En medio de las agudas carencias de instrumentales, medicamentos y material gastable, así como el decrecimiento general de la afiliación, los trabajadores de la salud matancera se pronuncian por promover la profesionalidad y calidez de los servicios.

La construcción de viviendas para médicos colaboradores de la misión en Venezuela, los problemas salariales, la escasez de insumos médicos y la necesidad de aumentar las plazas de círculos infantiles y equipos informáticos, constituyen los principales planteamientos que subsisten referidos al mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo en el sector.

La segunda secretaria de la CTC recordó que el dirigente sindical no es designado, sino que es electo por los trabajadores y está comprometido con su atención y con llamarlos a la reflexión cuando algo no está bien. Por su parte el secretario general del Sindicato llamó la atención sobre que entre tantos profesionales destacados con que cuenta la provincia no incluye un Héroe del Trabajo de la República de Cuba y son pocos los que transitan por distintas categorías de títulos y condecoraciones.

Broche Lorenzo apuntó que la justicia social que defiende el socialismo exige la participación del pueblo y el sindicato tiene la fuerza para crear ese espacio para la participación de los trabajadores. Llamó a impulsar la aplicación de la ciencia y la innovación y apuntó que la dirección del país reconoce las principales dificultades del sector y estudia un grupo de medidas para mejorar las condiciones.

Los 65 delegados al evento eligieron la delegación matancera a la segunda Conferencia nacional y el Comité provincial del sindicato y ratificó a Yoiledys Tornés Rodríguez como su secretaria general.

El miembro del Buró Ejecutivo del Comité provincial del Partido, Yosveny Verdeal Castellanos, reconoció el carácter crítico del informe discutido y la calidad de las intervenciones, y llamó al sindicato y la administración a marchar en cuadro apretado para elevar la calidad de los servicios médicos brindados a la población. (ALH)