El Hotel Club Kawama, en Varadero, acoge los días 13 y 14 de diciembre el Primer Seminario de Buenas Prácticas Clínicas Veterinarias.

Especialistas de todo el país se reúnen en dos jornadas de conferencias donde confluyen experiencias en los últimos avances de la traumatología y la farmacología, sin obviar la gestión documental, medios diagnósticos y las técnicas quirúrgicas innovadoras.

A cargo del profesor Pedro Puente Pérez, presidente del Comité de Ética de Uso de Animales de Laboratorio, corrió la primera ponencia del evento científico, la que trató la ética veterinaria como el conjunto de principios que rigen el comportamiento de los especialistas en dicha rama.

El bienestar animal, según el experto, crea confusiones. Es una ciencia medible y demostrable, que suele tener una línea divisoria muy fina con la ética animal.

Entre los dilemas abordados estuvieron la relación dinámica entre animal, médico y dueño como agente financiero. La percepción pública presiona y muchas veces manipula el papel de los veterinarios, aunque pudiese crear el efecto contrario.

Gerardo Cañete Betancourt, decano de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Agraria de La Habana “Fructuoso Rodríguez Pérez” (UNAH), conferenció en otro de los momentos sobre la perspectiva en la formación integral y la responsabilidad social de los egresados. Desde los planes de estudio, se evalúa el desempeño académico en aras de un graduado mejor preparado para su actuación laboral.

Por otra parte, Manuel Peláez Reyes, epidemiólogo del Centro Nacional de Sanidad Animal (CENASA), repasó cronológicamente la evolución de dicha institución, la que dirige la actividad en toda la cadena de animales terrestres y acuáticos. A su vez, formuló las principales normativas jurídicas que establecen la actividad en el sector.

Desde la Universidad del Sur, en Lima, Perú, y mediante videoconferencia, el profesor de cirugía Natan Vega Rodríguez insistió en los protocolos de operación quirúrgica ante traumatismos o afectaciones en los animales. Los modos de actuación por este tipo de procederes requieren habilidad, práctica y alto desempeño de los especialistas.

Estos métodos fueron ratificados por el doctor Mitchell Torres González-Chávez, profesor principal de cirugía en la mencionada facultad. El también máster en ciencias se refirió a las afectaciones lumbares y neurológicas más comunes en animales afectivos.

El seminario reúne criterios de catedráticos y veterinarios cubanos con el fin de sentar sólidas bases hacia el futuro y mejor desarrollo del bienestar animal.

