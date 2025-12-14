Pinillos en la cima de la Champions colombina

Con paso perfecto en cuatro salidas a la cancha, el once nombrado “Pinillos” lidera la Liga de Fútbol de Colón, evento que reúne a una decena de equipos por el sistema de todos contra todos.

Diez puntos suma el elenco “La Loma” para ocupar el segundo puesto de la tabla, por delante de Los Arabos que acumula siete rayas. Con seis unidades aparecen “Avengers”, “Los Kaká” y Reparto Libertad. Más alejados están “Los Pika” y “Galenos”, dueños de cuatro puntos; mientras cierran sin computar “Chelsea” y Tinguaro.

Lesniel Pérez, de los sublíderes, comanda con cinco dianas los máximos perforadores del certamen, que goza de amplio respaldo popular. El propio jugador suma una asistencia y tres distinciones de jugador más valioso, para sobresalir como uno de los futbolistas destacados que intervienen en la lid.

Cada fin de semana, en partidos los sábados y domingos desde las 8 y 30 de la mañana, continúa la actividad futbolística en el territorio colombino. Aficionados, técnicos y jugadores se suman a la aceptación que gana regate tras regate esta liga, salida de la masividad que disfruta el más universal de los deportes entre los jóvenes.

