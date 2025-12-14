Matanzas Noticias tvyumuri

Reprograman inicio de zafra en Matanzas

Por Iris Quintero Zulueta 0 Comentario #Calimete #central Jesús Sablón (Rabí) Moreno #Matanzas #TV Yumurí #zafra

En en central Jesús Sablón Moreno de Calimete las reparaciones marchan al 91% de ejecución según el cronograma.

Los atrasos tienen entre las principales causas las afectaciones eléctricas y la entrada de recursos para las diferentes áreas.

En recorrido e intercambio con trabajdores y directivos, el Primer Secretario del Comité Provincial del Partido, Mario Sabines Lorenzo y la Gobernadora en Matanzas, Marieta Poey Zamora, acompañados por autoridades políticas y de gobierno en el territorio así como de entidades con vínculos de trabajo con Azcuba se conoció la reprogramación del inicio de la zafra en la provincia para el próximo 6 de enero.

En este periodo antes de la arrancada deben realizarse pruebas parciales y el ejercicio integral para declarar lista la industria.

Chequearon además la situación de los equipos para la cosecha y la transportación garantizada por Tranzmec y ferrocarriles.

