Del brazo de dos jóvenes serpentineros que no superan los 20 años de edad, Matanzas alcanzó el éxito ocho carreras por tres frente a Granma en la actual Serie Nacional de Béisbol, durante partido escenificado en el Estadio Mártires de Barbados.

Brian Alejandro Reyes Cedeño fue el designado para subirse a la lomita como pitcher abridor. El joven de Jaguey Grande, quien llegó a firmar en el verano pasado con los Cardenales de San Luis en la MLB, transitó un camino de 5.1 innings de labor, donde espació ataque de seis imparables y tres carreras limpias. Pese a permitir el empate en algún momento del desafío, sus compañeros respondieron con el madero y se acreditó su primera victoria en la pelota nacional.

En rol de relevista, Silvio Bruno Iturralde retiró tres capítulos y dos tercios sin muchas complicaciones, al ritmo de cuatro ponches y sólo dos hits permitidos. Así logró su tercer punto por juego salvado, que junto a las nueve victorias (colíder del campeonato) lo colocan como el pitcher más eficaz del staff rojo.

Por la ofensiva de 16 cañonazos, los dos primeros en el orden al bate, Aníbal Medina y Hanyelo Videt, conectaron trío de indiscutibles cada uno y remolcaron una anotación per cápita. Eduardo Blanco impulsó dos carreras, para afianzarse como el hombre que más impulsa empate o ventaja en la actual campaña beisbolera.

En la parte derrotada, Pedro Almeida y Yordan Luis Rivas acabaron el partido con dos incogibles cada uno. Manuel Frómeta como lanzador, sufrió el segundo descalabro para él en la temporada.

Este domingo se define el desenlace de una subserie ganada por los Cocodrilos luego de tres triunfos en línea. El éxito 43 de Matanzas le permite mantenerse en el segundo escaño, a dos juegos y medio de la punta, ocupada por los Leñadores de Las Tunas. A su vez, ampliaron diferencias con respecto a sus más cercanos perseguidores, Mayabeque y Holguín, ahora separados a cuatro rayas del sitial de honor.

