Festeja Cuba Día del trabajador de la cultura

El Día del trabajador de la Cultura se celebra hoy en toda Cuba con actividades y reconocimientos a hombres y mujeres que dan lo mejor de sí en este sector que es baluarte de la Revolución.

La efeméride constituye un homenaje a Raúl Gómez García, poeta de la Generación del Centenario, asesinado tras el asalto al Cuartel Moncada ocurrido el 26 de julio de 1953 en Santiago de Cuba.

En honor del joven combatiente nacido el 14 de diciembre de 1928 se instituyó la fecha como Día del Trabajador de la Cultura.

Con motivo de esta celebración, en su cuenta de X el ministro cubano de Cultura, Alpidio Alonso, evocó la trascendencia del mártir y felicitó al gremio.

En su mensaje escribió: «Hoy celebramos el Día del trabajador de la Cultura, en homenaje a Raúl Gómez García, el poeta del Moncada. Llegue mi felicitación y abrazo a los trabajadores de nuestro sector, que sobreponiéndose a cualquier dificultad, defienden y sostienen junto al pueblo la cultura nacional».

Numerosas instituciones también han usado hoy sus plataformas digitales para resaltar la efeméride y a los miembros más destacados de los colectivos laborales.

Prensa Latina

Post Views: 2