Algunos andan con la vista puesta en IV Liga Élite de Beisbol

El monarca exponente Leñadores de Las Tunas y Cocodrilos de Matanzas, únicos con cupos para la fase de postemporada, continúan su andar fructífero en la 64 Serie Nacional de Beisbol.

Ambos se muestran casi indetenibles y en cada fecha amplían sus respectivas ventajas sobre los restantes conjuntos en lidia, por lo que lanzan sus candidaturas para quedarse con los dos boletos directos de cara a la IV Liga Élite.

Este sábado, de visita en el Estadio 5 de Septiembre, Las Tunas firmó su sexta victoria consecutiva y se mantuvo en la cima al superar 11×5 a Cienfuegos, con buen ataque de su torpedero Norge de Jesús Torres, que pegó de 5-3 con par de dobles y cinco remolques. El experimentado Yosvani Alarcón se fue de 4-4.

El relevista Rodolfo Díaz tiró 3.2 innings y se acreditó su noveno éxito del torneo, con lo cual igualó a otros tres lanzadores: Silvio Iturralde (MTZ), su compañero de equipo Yosmel Garcés y el avileño Yunier Batista.

En el parque Mártires de Barbados, de Bayamo, los yumurinos superaron 8×3 a Granma y se mantienen como sublíderes.

Tres imparables de Hanyelo Videt –incluyó par de dobles– y otro trío de Aníbal Medina, encaminaron la ofensiva matancera.

Brian Reyes logró su primera victoria en series nacionales e Iturralde trabajó sólido en un rescate de 3.2 capítulos para anotarse el tercer salvamento.

Uno que va en el penúltimo lugar de la tabla, Isla de la Juventud, superó por tercera ocasión a Holguín, ahora 2×1, y lo bajó al cuarto puesto del ordenamiento.

Ganó Yordanis García, que trabajó 8.0 actos con siete boletos otorgados, pero apenas admitió una carrera en un duelo en el que los nororientales dejaron a 11 corredores en circulación.

En otros partidos, Mayabeque derrotó 6×2 a Santiago de Cuba, Sancti Spíritus 16×8 a Guantánamo y Ciego de Ávila 6×3 a Industriales, con el noveno éxito del relevista Yunier Batista.

También Artemisa dejó al campo 2×1 a Villa Clara y Pinar del Río venció 5×1 a Camagüey.

Tabla de posiciones: Las Tunas (43-21), Matanzas (43-26), Mayabeque (40-26), Holguín (41-27), Industriales (39-27), Sancti Spíritus (38-31), Artemisa (35-31), Cienfuegos (34-31), Pinar del Río (32-32), Granma (30-33), Santiago de Cuba (30-36), Villa Clara (25-31), Ciego de Ávila (25-34), Camagüey (29-40), Isla de la Juventud (22-46) y Guantánamo (17-51).

José Luis López Sado/ Jit

Post Views: 1