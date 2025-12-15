La actriz Miriam Muñoz, invitada a San Juan Murmurante

El espacio San Juan Murmurante, conducido por Cary Padilla, acogió como artista invitada del mes de diciembre a la actriz y Premio Nacional de Teatro 2025, Miriam Muñoz.

La jornada, celebrada en la Plaza Cultural de Artex, ubicada en Narváez, permitió un acercamiento a la trayectoria de la creadora, quien dirige Teatro Icarón. Durante el diálogo, Miriam Muñoz compartió sus experiencias como artista de formación autodidacta.

Durante el encuentro además se dedicaron poemas, piezas musicales y dibujos que enriquecieron el homenaje.

«Quiero expresar mi gratitud por esta sorpresa. Ha sido un año muy difícil, y cerrar el ciclo de esta manera es realmente significativo, ya que alivia el alma y renueva la esperanza y la fe. Para mí, el teatro es una salvación, y celebro también el Día del Trabajador de la Cultura junto a mi grupo. Deseo lo mejor para Matanzas en el próximo año, que esté lleno de esperanza y cosas buenas. Que los teatros sigan abiertos y que todos continuemos la lucha por la vida. Todo lo que soy se lo debo a esta provincia», afirmó Miriam Muñoz.

Como parte de la cita, también se presentó el diseño “Uvas, caletas y dientes de perro”, de Rolando Estévez, una propuesta exhibida en tributo al destacado artista como iniciativa de la investigadora Olga Lidia González.

