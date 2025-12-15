Cultura tvyumuri

La actriz Miriam Muñoz, invitada a San Juan Murmurante

Por Leydis Daylis Martínez Ramos 0 Comentario #Actriz #Miriam Muñoz Benítez #San Juan murmurante #Teatro Icarón #TV Yumurí

El espacio San Juan Murmurante, conducido por Cary Padilla, acogió como artista invitada del mes de diciembre a la actriz y Premio Nacional de Teatro 2025, Miriam Muñoz.

La jornada, celebrada en la Plaza Cultural de Artex, ubicada en Narváez, permitió un acercamiento a la trayectoria de la creadora, quien dirige Teatro Icarón. Durante el diálogo, Miriam Muñoz compartió sus experiencias como artista de formación autodidacta.

Durante el encuentro además se dedicaron poemas, piezas musicales y dibujos que enriquecieron el homenaje.

«Quiero expresar mi gratitud por esta sorpresa. Ha sido un año muy difícil, y cerrar el ciclo de esta manera es realmente significativo, ya que alivia el alma y renueva la esperanza y la fe. Para mí, el teatro es una salvación, y celebro también el Día del Trabajador de la Cultura junto a mi grupo. Deseo lo mejor para Matanzas en el próximo año, que esté lleno de esperanza y cosas buenas. Que los teatros sigan abiertos y que todos continuemos la lucha por la vida. Todo lo que soy se lo debo a esta provincia», afirmó Miriam Muñoz.

Como parte de la cita, también se presentó el diseño “Uvas, caletas y dientes de perro”, de Rolando Estévez, una propuesta exhibida en tributo al destacado artista como iniciativa de la investigadora Olga Lidia González.

Post Views: 2

By Leydis Daylis Martínez Ramos

Entradas relacionadas

Matanzas Noticias tvyumuri

Reprograman inicio de zafra en Matanzas

Iris Quintero Zulueta
Cultura tvyumuri

Festeja Cuba Día del trabajador de la cultura

Redacción TV Yumurí
Deportes tvyumuri

Algunos andan con la vista puesta en IV Liga Élite de Beisbol

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Cultura tvyumuri

La actriz Miriam Muñoz, invitada a San Juan Murmurante

Destacados Matanzas

Comienza en Varadero Primer Seminario de Buenas Prácticas Clínicas Veterinarias

Deportes

Pinillos en la cima de la Champions colombina

Matanzas Noticias tvyumuri

Reprograman inicio de zafra en Matanzas