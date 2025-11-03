Yunieski García: “Siempre le diré sí al equipo Cuba”

Este martes se reanuda la 64 Serie Nacional de Béisbol, después de la pausa de una semana debido al paso del huracán Melissa que afectó la parte oriental del país.

Uno de los conjuntos que están en zona de clasificación, cuando estamos en la mitad del campeonato es Artemisa, quien se ha apoyado sobre todo en su pitcheo abridor y el cerrador histórico de la pelota cubana José A. García.

Otra vez Yunieski García está siendo fundamental en el desempeño de los Cazadores, pues le ha aportado 4 victorias, su efectividad es de 3.21, el WHIP 1.11 y los contrarios le batean para 239.

El derecho de San Antonio de los Baños, quien fue el líder en efectividad el año pasado en la Liga Profesional de Nicaragua con 3.03, debe ser uno de los lanzadores del equipo Cuba que asista a la Copa América.

Creo que tuve un buen inicio de campeonato, con respecto a la escuadra de Artemisa tratar de ayudarla lo más que pueda a ver si podemos estar en los play off. Con respecto al equipo Cuba siempre le voy a decir que sí, es el sueño de todo cubano poder defender tu bandera en un evento internacional.

El artemiseño Yunieski García debe ser uno de los lanzadores importantes de la selección cubana que asistirá a la Copa América, evento que se efectuará en Panamá entre el 13 y el 22 de noviembre.

Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato/Radio Rebelde

