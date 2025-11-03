Arco de Dos Lunas se presenta por primera vez en Cuba

Desde Puebla, México, arribó la compañía flamenca Arco de Dos Lunas para participar en la Primera Jornada Flamenqueando en la ciudad de Matanzas.

«Venir aquí es una experiencia distinta. Improvisamos cosas porque mi hijo agarró el piano y dijo voy a tocar y venga, vamos a bailar y venga, vamos a cantar», expresó Soledad Fuentes, directora del grupo.

Durante su paso por la urbe la agrupación presentó su función «Juerga entre lunas» en la Sala de Teatro Papalote.

Fuentes indicó que la intención de la propuesta era presentar diversos palos flamencos, no solo los más conocidos. Entre los ritmos de la obra figuran el zapateado, la alboreá y otros.

La puesta en escena resulta su primera presentación en Cuba.

«La verdad es que es un sueño, un sueño nuestro. Originalmente lo teníamos pensadito como un viaje para conocer. Pero bueno, se dio esta gran oportunidad del festival Flamenco que nos hizo el favor Kenia de invitarnos. Y qué bueno, todo se confabuló para que estuviésemos aquí haciendo lo que más nos gusta en el lugar que queríamos estar», agregó Soledad Fuentes.

Por su parte, Orlanda Cruz, cantante y bailarina de la agrupación, dijo sentirse emocionada por la invitación y el talento cubano, así como por los deseos de preservar esta rama de las tradiciones legadas por los españoles.

«Es para nosotros un honor tenerlos aquí en Matanzas, porque son una compañía que lleva muchos años haciendo flamenco, defendiendo esta tradición y que hayan venido es realmente un privilegio», explicó Kenia Carrazana, presidenta del Consejo de las Artes Escénicas en la provincia.

La compañía Arco de Dos Lunas, conformada por miembros de una familia, suma décadas dedicadas a la divulgación del arte flamenco y a la formación de generaciones de bailarines en Puebla.

