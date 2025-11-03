Cultura

Arco de Dos Lunas se presenta por primera vez en Cuba

Por Daniela Pujol Pérez 0 Comentario #Arco de Dos Lunas #Cuba #Cultura #Matanzas #México
Arco de Dos Lunas

Desde Puebla, México, arribó la compañía flamenca Arco de Dos Lunas para participar en la Primera Jornada Flamenqueando en la ciudad de Matanzas.

«Venir aquí es una experiencia distinta. Improvisamos cosas porque mi hijo agarró el piano y dijo voy a tocar y venga, vamos a bailar y venga, vamos a cantar», expresó Soledad Fuentes, directora del grupo.

Durante su paso por la urbe la agrupación presentó su función «Juerga entre lunas» en la Sala de Teatro Papalote.

Arco de Dos Lunas
Foto: Carrete Producciones.

Fuentes indicó que la intención de la propuesta era presentar diversos palos flamencos, no solo los más conocidos. Entre los ritmos de la obra figuran el zapateado, la alboreá y otros.

La puesta en escena resulta su primera presentación en Cuba.

«La verdad es que es un sueño, un sueño nuestro. Originalmente lo teníamos pensadito como un viaje para conocer. Pero bueno, se dio esta gran oportunidad del festival Flamenco que nos hizo el favor Kenia de invitarnos. Y qué bueno, todo se confabuló para que estuviésemos aquí haciendo lo que más nos gusta en el lugar que queríamos estar», agregó Soledad Fuentes.

Arco de Dos Lunas
Foto: Carrete Producciones.

Por su parte, Orlanda Cruz, cantante y bailarina de la agrupación, dijo sentirse emocionada por la invitación y el talento cubano, así como por los deseos de preservar esta rama de las tradiciones legadas por los españoles.

«Es para nosotros un honor tenerlos aquí en Matanzas, porque son una compañía que lleva muchos años haciendo flamenco, defendiendo esta tradición y que hayan venido es realmente un privilegio», explicó Kenia Carrazana, presidenta del Consejo de las Artes Escénicas en la provincia.

La compañía Arco de Dos Lunas, conformada por miembros de una familia, suma décadas dedicadas a la divulgación del arte flamenco y a la formación de generaciones de bailarines en Puebla.

Arco de Dos Lunas
Foto: Carrete Producciones.
Post Views: 1

By Daniela Pujol Pérez

Entradas relacionadas

Cultura

Arte y literatura en Casa de las Américas

Redacción TV Yumurí
Cultura tvyumuri

Brillos y desafíos de la Escuela de Música de Matanzas

Redacción TV Yumurí
Cultura tvyumuri

La Vuelta Abajo: entre jóvenes y por la radio

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Cultura

Arco de Dos Lunas se presenta por primera vez en Cuba

Ciencia

Álvaro Reynoso: recuerdos del futuro

Cuba

Villa Clara: Incendio afecta viviendas en Camajuaní

Cuba

Colombia envía buque con 246 toneladas de ayuda a Cuba