Compañía Flamenca Ecos presenta «Bernarda, no» en Matanzas

La compañía Flamenca Ecos, de La Habana, presentó la obra «Bernarda, no» en la Sala de Teatro Papalote de la Atenas de Cuba.

La puesta en escena resulta una adaptación danzaria del texto «La casa de Bernarda Alba», del escritor español Federico García Lorca.

Ángela Badell Vega, primera bailarina de la compañía, explicó que desde hacía dos años no presentaban la obra.

«Teníamos temor de cómo iba a aceptar el público esta puesta en escena, que no es para nada colorida, no es para nada alegre. Es totalmente triste. Tiene mucha dramaturgia, es escrita por Lorca y es muy fuerte, pero mi criterio es que tuvo buena aceptación», expresó la también profesora.

«Bernarda, no» llega a la ciudad de Matanzas luego de años de su estreno oficial en la capital de la Isla, gracias al esfuerzo del Consejo de las Artes Escénicas y a la Dirección provincial de Cultura.

«Kenia lleva muchísimo tiempo tratando de traernos y estamos muy contentos con la acogida del público. Ellos estuvieron todo el tiempo quietos, expectantes y eso nos hizo muy felices», agregó Badell Vega.

La compañía Flamenca Ecos suma 25 años de experiencia artística y profesional. Actualmente la agrupación trabaja en el montaje de su próximo estreno.

Post Views: 1