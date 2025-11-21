Victoria de Matanzas en preparación para el Sub-15 

El doble juego permitió evaluar a los futuros representantes yumurinos en medio de su etapa de alistamiento.

Matanzas salió victoriosa en ambos desafíos, primero con amplio marcador de 12-0 y luego en un cerrado 10-9. El colectivo técnico destacó la estabilidad mostrada por el grupo y la utilidad del duelo para ajustar detalles con vista al certamen nacional.

La ofensiva yumurina tuvo como figuras a Darían Dopaso, bateador designado y primera base, quien concluyó de 6-4 en la jornada, y al antesalista Yaniel Martínez, quien conectó tres imparables en seis turnos. Ambos respondieron a la confianza de sus entrenadores.

Mayabeque, pese a las imprecisiones defensivas en el segundo choque, mantuvo la presión hasta el final y estuvo cerca de igualar el marcador. Sin embargo, Matanzas dejó al campo a sus rivales en la novena entrada para concretar el triunfo.

Estos encuentros forman parte del programa de preparación de la categoría, con el objetivo de evaluar talento joven y definir la nómina que representará a la provincia en el campeonato Sub-15. (ALH)