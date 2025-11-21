Deportes

Victoria de Matanzas en preparación para el Sub-15 

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Béisbol #Matanzas #Mayabeque #Sub-15
El estadio Palmar de Junco acogió este miércoles el tope preparatorio entre Matanzas y Mayabeque, rumbo al venidero torneo Sub-15 previsto para marzo.

El doble juego permitió evaluar a los futuros representantes yumurinos en medio de su etapa de alistamiento.

Matanzas salió victoriosa en ambos desafíos, primero con amplio marcador de 12-0 y luego en un cerrado 10-9. El colectivo técnico destacó la estabilidad mostrada por el grupo y la utilidad del duelo para ajustar detalles con vista al certamen nacional.

La ofensiva yumurina tuvo como figuras a Darían Dopaso, bateador designado y primera base, quien concluyó de 6-4 en la jornada, y al antesalista Yaniel Martínez, quien conectó tres imparables en seis turnos. Ambos respondieron a la confianza de sus entrenadores.

Mayabeque, pese a las imprecisiones defensivas en el segundo choque, mantuvo la presión hasta el final y estuvo cerca de igualar el marcador. Sin embargo, Matanzas dejó al campo a sus rivales en la novena entrada para concretar el triunfo.

Estos encuentros forman parte del programa de preparación de la categoría, con el objetivo de evaluar talento joven y definir la nómina que representará a la provincia en el campeonato Sub-15. (ALH)

Maxdiel Fernández Padrón

 

Post Views: 1

By Redacción TV Yumurí

Entradas relacionadas

Deportes

Perdió Cuba ante México en sub-17 (m) de voleibol

Redacción TV Yumurí
Deportes

Agasajan betancourenses a Raúl Trujillo Díaz

Redacción TV Yumurí
Deportes tvyumuri

Celebran en Colón Día del Deporte, la Cultura Física y la Recreación

Iris Quintero Zulueta

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Deportes

Victoria de Matanzas en preparación para el Sub-15 

Matanzas

Desarrollaron festival deportivo recreativo en Unión de Reyes

Matanzas Noticias

Efectúan Consejo Provincial de Gobierno

Matanzas

Recibe Blau Varadero premio Top Hotel Partner 2024