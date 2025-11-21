Desarrollaron festival deportivo recreativo en Unión de Reyes

Con un festival deportivo-recreativo a nivel municipal, los unionenses celebraron el Día del Deporte, la Educación Física y la Recreación.

Desde la primera infancia hasta el adulto mayor participaron en este importante evento, donde, a través de la realización de tablas gimnásticas, demostraron la importancia de practicar deportes para mantener la salud y el bienestar del cuerpo.

En el área del Paseo, lugar donde se desarrollaron las actividades centrales, profesores de diferentes disciplinas exhibieron las modalidades deportivas que se practican en el territorio.

La directora municipal del INDEELR, Silvia Ivonne Valdés Cabrera, explicó que una vez más se reafirma la necesidad de fomentar la práctica sistemática de ejercicios. “En este día enviamos muchas felicidades a todos los profesores de deporte, de educación física y a las glorias deportivas del municipio”.

Cada año se realiza este festival, que enaltece el nombre del deporte cubano en un municipio que destaca por sus resultados en importantes certámenes.

