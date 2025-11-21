Efectúan Consejo Provincial de Gobierno

En la sede del Gobierno Provincial de Matanzas las principales autoridades evaluaron los servicios comunales y necrológicos.

En tal sentido la Gobernadora Marieta Poey Zamora instó a los intendentes y dirigentes municipales a controlar la recogida de basuras, así como a involucrar a las empresas y actores económicos no estatales en las tareas de saneamiento y embellecimiento de las áreas públicas.

Cómo parte de la jornada se realizó también el Consejo Municipal de la administración de Calimete y se constató el desarrollo en las diferentes esferas económicas y sociales del municipio.

Al respecto la gobernadora provincial acordó chequear las familias en estado de vulnerabilidad en el territorio y brindarles opciones de trabajo y vivienda.

En la reunión de trabajo el primer Secretario del Comité Provincial del Partido Mario Sabines Lorenzo señaló a los municipios Jagüey Grande, Colón y Unión de Reyes como referentes de la agricultura en la provincia.

En el encuentro además, dirigentes del Tribunal Provincial expusieron la situación constructiva de sus locales y el éxodo del personal hacia otros sectores al concluir el servicio social.

Post Views: 1