Matanzas Noticias

Efectúan Consejo Provincial de Gobierno

Por Alejandro López Quintero 0 Comentario #Consejo #Cuba #Gobierno #Matanzas #Municipios #TVYumuri

En la sede del Gobierno Provincial de Matanzas las principales autoridades evaluaron los servicios comunales y necrológicos.

En tal sentido la Gobernadora Marieta Poey Zamora instó a los intendentes y dirigentes municipales a controlar la recogida de basuras, así como a involucrar a las empresas y actores económicos no estatales en las tareas de saneamiento y embellecimiento de las áreas públicas.

Cómo parte de la jornada se realizó también el Consejo Municipal de la administración de Calimete y se constató el desarrollo en las diferentes esferas económicas y sociales del municipio.

Al respecto la gobernadora provincial acordó chequear las familias en estado de vulnerabilidad en el territorio y brindarles opciones de trabajo y vivienda.

En la reunión de trabajo el primer Secretario del Comité Provincial del Partido Mario Sabines Lorenzo señaló a los municipios Jagüey Grande, Colón y Unión de Reyes como referentes de la agricultura en la provincia.

En el encuentro además, dirigentes del Tribunal Provincial expusieron la situación constructiva de sus locales y el éxodo del personal hacia otros sectores al concluir el servicio social.

Post Views: 1

By Alejandro López Quintero

Entradas relacionadas

Matanzas

Recibe Blau Varadero premio Top Hotel Partner 2024

Redacción TV Yumurí
Matanzas

Jueza bloquea despliegue de Guardia Nacional en capital de EEUU

Redacción TV Yumurí
Destacados Matanzas

Visita Matanzas delegación de San Petersburgo

Pedro Arturo Rizo Martínez

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Matanzas Noticias

Efectúan Consejo Provincial de Gobierno

Matanzas

Recibe Blau Varadero premio Top Hotel Partner 2024

Cultura

Inaugurarán en Dominicana Festival Hermanas Mirabal

Ciencia

Muertos y desaparecidos en Vietnam por inundaciones