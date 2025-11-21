Recibe Blau Varadero premio Top Hotel Partner 2024

El hotel Blau Varadero coronó un exitoso desempeño tras sus 20 años de entrada en funcionamiento con el prestigioso premio Top Hotel Partner 2024, lauro que destaca la excelencia en el servicio y la calidad de la colaboración con operadores turísticos de primer nivel.

Otorgado por el turoperador alemán Schauinsland-Reisen, el reconocimiento internacional es concedido anualmente a una selecta lista de instalaciones sobresalientes en la calidad del servicio, excelente colaboración con el turoperador y las muy positivas valoraciones de los huéspedes.

El premio Top Hotel Partner es un distintivo de clase mundial que identifica a los hoteles que ofrecen experiencias excepcionales a sus visitantes y en el Blau Varadero las propuestas abundan, desde un excelente Día Cubano, la Noche Blanca, la Cubana, el Coctel Amigos de Canadá, la fiesta de espuma o la especial bienvenida a repitientes.

Todo seduce, porque el propósito siempre es uno, encantar a cualquier cliente que compre el sueño de alojarse en la instalación gestionada por la cadena española Blau y por la sociedad mercantil Cubanacán, cuyos dirigentes de inmediato felicitaron a directivos y trabajadores del hotel inaugurado el 23 de octubre de 2005.

A inicios de este año el propio Cubanacán lo había congratulado en el apartado de mejor gestión comercial, una distinción justa a la medida para un sitio donde han hecho de la calidad su carta de presentación.

Y es que no hay mejor manera que comercializar un producto turístico que prestar servicios apegados a la calidad, ha dicho varias veces la subdirectora general Laura Tandrón.

En este lugar conocen el valor de cautivar a los vacacionistas, de acortar distancia entre lo vendido por las agencias de viajes, lo real encontrado, y superarlo, porque un cliente satisfecho debe ser el fin de todo proceso de comercialización, escribí en una ocasión.

Para Laura, la entrega, profesionalidad, disciplina y compromiso de los empleados consiguen los resultados. Siempre lo digo, ellos son la fortaleza fundamental.

Con 57 hoteles y 23 mil 106 habitaciones, Varadero recibe alrededor del 39 por ciento de los turistas internacionales que visitan al país y posee buen porcentaje de repitencia, gracias a la calidad de prestaciones como en el hotel Blau Varadero. (ALH)

