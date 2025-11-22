Noticias

Gradúan a futuros cuadros políticos

La Facultad del Partido en la Provincia de Matanzas, José Smith Comas, graduó a 34 nuevas reservas de cuadros políticos. 

En la jornada entregaron el título de egresados a integrantes de organizaciones como el Partido Comunista, la Central de Trabajadores de Cuba, la Unión de Jóvenes Comunistas, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y la Federación de Mujeres Cubanas.

En el acto de titulación, reconocieron a Denys Daniel Martínez, del municipio de Martí, y Alina Montenegro Izquierdo, de Jagüey Grande, como los estudiantes más integrales del curso.

La graduación fue presidida por el Miembro del Comité Provincial del Partido en Matanzas, Antonio Víctor González Imbert.

