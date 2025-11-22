Chequean avance de las reparaciones en el Central Jesús Sablón Moreno de Calimete

Jornadas de arduo trabajo se viven en el Central Jesús Sablón Moreno de Calimete, para resarcir los atrasos en las reparaciones.

Según el cronograma inicial, hasta la fecha debían tener el 90% de ejecución y logran un 70% de manera general.

Con 4 de los 5 molinos montados, igual ritmo de trabajo debe lograrse en los basculadores y la generación de vapor, áreas claves para la realización de las pruebas parciales.

El Primer Secretario del Comité Provincial del Partido en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo, analizó, con directivos de la industria y entidades vinculadas a AZCUBA, la agilidad en las gestiones, así como en la ejecución de tareas para lograr avances.

Insistió, además, en la calidad de los trabajos y certificación en cada área para evitar interrupciones operativas.

La organización de la labor diaria, el aprovechamiento de la jornada y la disciplina tecnológica resultan primordial en esta etapa para lograr iniciar en diciembre la zafra 2025-2026.

Post Views: 1