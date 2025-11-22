Chequean obras por el triunfo de la Revolución

El más reciente chequeo a las obras comprometidas en saludo al Aniversario 67 del Triunfo de la Revolución y otras que cumplen etapas para su ejecución, fue presidido por el miembro del Buró Provincial del Partido Pablo Santana Ramírez y la Gobernadora Marieta Poey Zamora.

En las márgenes del Río San Juan, se precisaron las acciones de terminación de viviendas, obras hidráulicas, la instalación de canchas para la práctica de béisbol y futbol así como otras labores de pintura y embellecimiento.

La disposición de combustibles, financiamiento y otros recursos necesarios fueron precisados en el encuentro.

Respecto a las inversiones que se ejecutan en el puente giratorio, y el de Versalles, se evaluaron los avances, pagos de obras y próximas acciones. Se trabaja en la apertura al público de la acera que da al mar, sin interrumpir las labores del resto de las estructuras metálicas.

La reanimación de la Vigía y de la calle Narváez fue chequeada con las instituciones radicadas en dichas áreas. Las oficinas de Patrimonio y del Conservador de la Ciudad, trabajan en un proyecto de señalización digital, animación de los servicios gastronómicos y la identificación de la calle Medio.

La Empresa Provincial de Alojamiento diseña un servicio de cafetería para las horas diurnas y el funcionamiento de una discoteca durante la noche a partir del mes de diciembre próximo.

Propuestas de iluminación mediante módulos fotovoltaicos son evaluados por varias entidades.

En medio de las conocidas dificultades se trabaja en el mejoramiento de barrios, objetos económicos y sociales así como la reanimación de la ciudad de los puentes.

