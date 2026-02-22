El saltador de longitud matancero Aniel Adrián Molina alcanzó un estirón de 8.07 metros, con lo cual ancló tercero en el II Metting de Ourense, evento celebrado bajo techo en esa ciudad española.

Aniel, campeón de los II Juegos Panamericanos de la Juventud Asunción 2025, registró su mejor salto en el primer intento. Dicha marca constituye el tope de la actual temporada para el limonareño, insuficiente aún para clasificar de forma directa al Campeonato Mundial de Atletismo Bajo Techo, previsto del 20 al 22 de marzo en la urbe polaca de Torún.

Monarca del Memorial Barrientos el pasado curso con su mejor marca de por vida (8.13 metros), Molina buscó los 8.17 m que representan la puerta de entrada directa al certamen universal. No obstante, falló en sus intentos dos y tres, antes de retirarse de la competencia.

El recordista nacional juvenil del salto largo, el espirituano Jorge Hodelín, tuvo un estreno sólido en escenarios techados. Un brinco de 8.18 metros le validó la cima en Ourense y la clasificación a Torún, algo que ya habían conseguido antes los triplistas Leyanis Pérez y Andy Hechavarría, todos bajo el amparo de la Federación Cubana de Atletismo.

Aniel Molina debutó esta temporada con 8.03 metros en el Trofeo Ibercaja, también desde tierras ibéricas. Sin embargo, ese certamen no estuvo avalado por el circuito invernal, lo que imposibilita que puntúe para el proceso clasificatorio. Ahora, luego de Ourense, el joven aparece en el puesto 16 entre igual número de saltadores con opciones de acceder a la competencia global por vía del listado, antes del cierre del proceso el próximo 8 de marzo.

En la liza española, la saltadora de altura Dacsy Brisón terminó primera al sobrepasar la varilla colocada en 1.80 metros. El próximo compromiso para los atletas antillanos en la gira invernal acontecerá en Eslovaquia este 24 de febrero. Allí están inscritos la propia Brisón y Luis Enrique Zayas dentro de fuertes listas de partida que incluyen medallistas europeos y mundiales.

