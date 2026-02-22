Deportes

Con protagonismo matancero: Cuba vence a Nicaragua en Serie Internacional de Béisbol

Por Carlos Manuel Bernal López 0 Comentario #Andrys Pérez #Ariel Martínez #Armando Dueñas #Béisbol Cubano #Clásico Mundial de Béisbol #Cuba #Nicaragua #Pelota cubana #Serie Internacional de Béisbol

Aún con muchas dudas en el juego que practica la selección de béisbol de Cuba, los dirigidos por Germán Mesa alcanzaron el primer triunfo de la Serie Internacional que sostienen ante su similar de Nicaragua desde tierras pinoleras.

Sobre la grama del Estadio Rigoberto López, Cuba venció a la escuadra nica con pizarra final de tres carreras por una. Darío Sarduy fue la carta de triunfo por los antillanos, y respondió a la confianza del alto mando criollo tras espaciar el daño rival y caminar cuatro innings sin carreras. A su rescate llegó el también villaclareño Randy Cueto, a la postre ganador del duelo luego de dos capítulos de faena.

Saldo de un empate y una victoria es el resultado del tope amistoso entre Cuba y Nicaragua.

Randy Martínez, Frank Abel Álvarez Armando Dueñas se encargarían del cierre. El yumurino, por ecima de las 93 millas por hora en la velocidad, obtuvo el punto por juego salvado, pese a admitir la única anotación nicaraguense, sucia tras error de Cristian Rodríguez e impulsada por sencillo de Chase Dawson.

Dentro de la diezmada ofensiva cubana, de solo cuatro incogibles, sobresalieron los matanceros Andrys Pérez y Ariel Martínez, ambos con extrabases. Andrys pegó doblete, mientras Ariel despachó el primer vuelacercas antillano del tope amistoso, en solitario y a la altura del séptimo acto.

Cuba amenzó en el octavo con las bases congestionadas, mas sólo aportaron una a la registradora por descontrol de los lanzadores contrarios, quienes concedieron siete pasaportes gratis. Los bates locales tampoco produjeron, pese a conectar diez indiscutibles durante todo el partido.

El próximo desafío de ambas novenas sucederá el miércoles 25 de febrero en el Estadio Yamil Ríos Ugarte, enclavado en la ciudad de Rivas.

By Carlos Manuel Bernal López

