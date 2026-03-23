El Real Madrid venció con un marcador de 3-2 al Atlético de Madrid en la jornada 29 de la Liga Española de Fútbol.

El encuentro fue polémico desde el comienzo hasta el final. Una entrada de Carvajal sobre Llorente en el área en el primer tiempo, un penal sobre Vinicius Jr y una expulsión por roja directa a Valverde en una entrada que parecía solo amarilla generaron el debate en redes sociales.

En los primeros 10 minutos se generaron dos ocasiones claras de gol con un disparo al palo de Valverde y a continuación paradón de Lunin tras un disparo de Llorente.

Ambos equipos crearon peligro, en un choque intenso, como lo suelen ser los derbis madrileños.

El primer gol llegó al minuto 32 para el Atlético tras una transición hacia el campo de los merengues y una genialidad de Giuliano Simeone que culminó Lookman con un remate a bocajarro.

El Real Madrid tuvo varias para el empate con Tchouameni en el 41 y luego Güler en el 44.

Finalmente el club banco remontó con un penalti por zancadilla de Hancko a Brahim que Vinicius marcó, y dos minutos más tarde, gol de Valverde, tras error de su compañero de selección Chema Giménez. Con este tanto el Halcón mantiene una racha goleadora como si de un delantero se tratara.

Para buscar la victoria el Cholo Simeone realizó tres cambios al 57: entraron Sorloth, Nico González y Nahuel Molina por Griezmann, Lookman y Johnny Cardoso.

Entonces el Atlético no tardó en empatar con un disparo desde fuera del área de Nahuel Molina, digno de estar entre los mejores goles de la temporada española.

Sin embargo Vinicius marcó un golazo al minuto 72, reafirmando así su buen estado de forma en este tramo final de la temporada. Con el 3-2 en el marcador ingresó Bellingham al terreno luego de dos meses sin jugar.

Al 76 llegó la polémica roja directa a Valverde por una entrada-zancadilla. Parecía que el VAR intervendría, pero finalmente no le llamaron y el mejor del partido se fue a las duchas.

El Madrid sufrió en los últimos minutos con 10 sobre el campo de juego y los 11 del atlético volcados al ataque. Finalmente los dirigidos por Arbeloa aguantaron quedándose con la victoria.

Con este resultado el Real Madrid mantiene las esperanzas en la liga ahora a 4 puntos del Barcelona y con un clásico por jugarse.

Fotos: Tomadas de la web

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