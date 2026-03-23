Rusia exige al OIEA respuesta por ataque contra nuclear de Bushehr

El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Andrei Rudenko, afirmó hoy que su país exigirá una respuesta clara del Organismo Internacional de la energía Atómica (OIEA) al reciente incidente en la central nuclear de Bushehr.

Rudenko igualmente señaló que la situación en la central nuclear iraní permanece en calma a pesar del incidente del bombardeo de las fuerzas israelíes y estadounidenses contra esa instalación iraní, construida y operada por especialistas rusos.

Según el diplomático, el incidente constituye una violación flagrante de todas las reglas, normas y principios del OIEA, e hizo hincapié en que Moscú exigirá una respuesta clara del OIEA ante ese hecho.

Previamente las autoridades de Irán notificaron al OIEA sobre el impacto de un proyectil en la central nuclear de Bushehr.

La agencia internacional informó de la destrucción de un edificio situado a 350 metros del reactor en funcionamiento.

Por su parte, el director de Rosatom, Alexei Likhachev, condenó los ataques contra las centrales nucleares en funcionamiento.

Prensa Latina

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