Prosiguen preparativos para Juegos Olímpicos de Invierno 2026

El presidente de la Federación Internacional de Esquí y Snowboard (FIS, siglas en francés), Johan Eliasch, aseguró que los preparativos para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 avanzan a buen ritmo.

A un mes del inicio de la cita invernal, Eliasch afirmó que las bajas temperaturas ayudan a los organizadores a resolver los problemas de cultivo y fabricación de nieve en lugares clave.

Parece que no debería haber ningún problema para completar todo a tiempo según lo previsto. Así que son muy buenas noticias, dijo aquí en declaraciones publicadas en la prensa local.

El directivo reiteró que la seguridad de la nieve seguía dependiendo en parte de las condiciones meteorológicas, pero subrayó que los organizadores contaban con la capacidad técnica y los recursos necesarios para gestionar los riesgos.

Estamos muy acostumbrados. Ocurre durante los Campeonatos del Mundo, y a veces ocurre durante los Juegos Olímpicos. Tenemos días de reserva en el calendario para que, si hay problemas meteorológicos, podamos retrasar las carreras, indicó.

No obstante, comentó que la organización de los futuros Juegos debería dar prioridad a las sedes seguras para la nieve a mayor altitud, en una rotación limitada para reducir costes y mejorar la sostenibilidad.

El evento tendrá lugar del 6 al 22 de febrero, y espera la participación de unos 3500 atletas de 90 países, para optar por las preseas en los 16 deportes convocados. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

Post Views: 1