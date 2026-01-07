Señalan desplazamiento del polo norte magnético de la Tierra

El polo norte magnético de la Tierra se ha desplazado y está ahora oficialmente más cerca de Siberia que del Ártico canadiense, después de recorrer más de dos mil 200 kilómetros desde 1831, según investigación científica.

La última actualización del World Magnetic Model 2025, desarrollada por la NOAA y el British Geological Survey, confirma este dato y también que su velocidad se ha modificado, según reportó el portal ECOticias.com.

Explica que tras mucho tiempo moviéndose a 50 o 60 kilómetros al año, en los últimos tiempos se ha frenado hasta unos 35 kilómetros anuales, algo que los expertos describen como “la mayor desaceleración medida hasta ahora”.

El geofísico William Brown, del British Geological Survey, resume la frenada como un comportamiento “nunca observado hasta ahora”, por lo cual llama la atención de los especialistas.

Cada cinco años se actualiza el World Magnetic Model, el estándar que utilizan gobiernos y empresas para saber exactamente cómo está orientado el campo magnético en cada punto del planeta.

Tal modelo es usado por la aviación civil, las marinas comerciales y militares, los sistemas de navegación submarina y otros muchos, además de los fabricantes de móviles y de autos, que integran estos datos para corregir brújulas digitales y mapas.

El polo magnético es el lugar donde el campo magnético de la Tierra apunta casi totalmente hacia abajo y ese punto se desplaza con el tiempo, y en resumen, el mismo campo magnético que hace funcionar una brújula ayuda también a proteger la vida y la tecnología en la Tierra, precisa el portal ECOticias.com. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

