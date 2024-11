Premier 12: Piedras asiáticas en camino beisbolero

El último reto del béisbol cubano de este año comienza dentro de dos días en Taipéi de China.

Luego de una ruta crítica que abarcó seis juegos en tierra coreana y la misma cantidad con equipos taipeianos, la selección nacional que dirige Armando Johnson parece lista para enfrentar la tercera edición del Premier 12, que esta vez promete premios metálicos más atractivos y un poco de mayor calidad que las ediciones del 2015 y 2019.

Con la llegada desde Japón del lanzador Liván Moinelo se completó la nómina anunciada de 28 jugadores, a la que anteriormente también se habían sumado tres hombres con experiencia en ligas profesionales y que fueron claves en el cuarto puesto de Cuba en el último Clásico Mundial, en 2023: Ariel Martínez, Yadir Drake y Roel Santos.

No habrá enemigos pequeños en el apartado que nos tocó dada la ubicación en el ranking mundial (noveno lugar, con cierre 18 de septiembre), pero sin dudas los tres equipos asiáticos: Japón, Corea y Taipei de China, por ese orden, serán los rivales más difíciles, sin que se subestime por ello a dominicanos y australianos.

Solo dos conjuntos avanzarán y los japoneses, por su calidad probada y por ser los actuales monarcas vigentes del Premier y del último Clásico, parecen tener seguro uno de esos cupos.

Por tanto, la lucha queda reducida al otro y el duelo cubano contra los coreanos puede definirlo, aunque bien sabemos que los empates también dejan opciones, siempre que permitamos las menos carreras posibles.

Johnson: “El objetivo es llegar a la ronda final”

El mentor Armando Jhonson se mostró optimista desde el principio, cuando se informaron los nombres escogidos para esta lid. Estas fueron sus declaraciones, contextualizadas luego de un mes de preparación con 10 partidos celebrados.

“Cuando entreno un equipo para un evento nacional o internacional, mi ánimo siempre es positivo. No tengo estrés. El entrenamiento ha sido muy bueno y eso se verá en el torneo. Nosotros vamos por más. El objetivo es llegar a la ronda final, por muy duro que parezca.

“Los jugadores que se han ido reincorporando en medio de la preparación han cumplido lo que esperábamos. Erisbel Arruebaruena, por ejemplo, estuvo operado, pero ya está en su forma óptima. A Ariel Martínez lo hemos pensado para la inicial y a Yadir Drake para el jardín derecho, aunque pudiera desempeñarse en primera. Ariel, en caso extremo, también vestiría los arreos de receptor.

“Hay atletas jóvenes como Baldoquín, Walters y Cristian, que han jugado en ligas profesionales y serán los perfectos utility de cuadro que necesitamos. Por eso los hemos probado en todas las bases durante los topes, para no improvisar en el momento cero.

“Todos los equipos del grupo son de nivel. No me gusta llamarlo como el de la muerte, porque en el otro apartado también hay mucha rivalidad. Vamos a pensar juego a juego. Abrimos con Dominicana, que siempre sale al terreno con una energía como la nuestra, y es al primero que debemos vencer. Luego vamos contra Corea, que, coincidimos casi todos, será un partido crucial”.

Historia y jugadores imprescindibles

Solo tres jugadores pueden enorgullecerse de llegar a su tercer Premier 12 en la nómina nacional cubana: Alfredo Despaigne, Liván Moinelo y Yoennis Yera.

En tanto, Arruebaruena, Yoelkis Guibert, Ariel Martínez y Roel Santos repiten después de estar en el de 2019. El balance de cuatro victorias y cinco reveses en estos torneos tuvo su punto más crítico hace cinco años, cuando apenas alcanzamos balance de 1V-2D.

Datos estadísticos hablan de que esos nueve encuentros han sido contra siete selecciones, pues hemos enfrentado dos veces a Corea y Canadá, a los que no hemos podido vencer. El quinto revés fue contra Taipéi de China. Contra Japón y Dominicana no hemos jugado en estas justas.

Los aportes de Yoan Moncada, Despaigne, Santos, Guibert, Drake, Arruebaruena y Martínez serán imprescindibles para pensar en llegar al Tokio Dome, es decir, a la ronda final.

Asimismo, que Moinelo pueda lanzar dos veces con decisión favorable y que los cerradores Raidel Martínez y Frank Abel Álvarez cumplan con sus roles nos dejarían más cerca de los cuatro primeros.

Una posible alineación inaugural pudiera estar en Roel Santos (cf), Yoan Moncada (3b), Erisbel Arruebaruena (ss), Alfredo Despaigne (bd), Ariel Martínez (1b), Yadir Drake (rf), Yoelkis Guibert (lf), Andry Pérez (c) y Yadir Mujica (2b). Por supuesto, todo eso puede cambiar a partir de decisiones técnicas.

Horarios de juegos de cuba (hora de Taipéi, + 13 horas)

13/11: vs. Dominicana (6:30 p.m.)

14/11: vs. Korea (6 p.m.)

15/11: vs. Australia (12 p.m.)

16/11: Descanso

17/11: Japón (6 p.m.)

18/11: Taipei de China (6:30 p.m.)

Ronda final:

20/11: A1 vs. B2

21/11: B1 vs. A2 y B2 vs. A2

22/11: B1 vs. A1 y A1 vs. A2

23/11: B1 vs.B2 y discusión bronce

24/11: Discusión del oro

