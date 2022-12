El lanzador de Mayabeque Marlon Vega junto al pinareño Raidel Martínez, miembro de los Dragones de Chunichi, en la Liga Japonesa, resultaron elegidos los mejores jugadores del béisbol cubano en la primera categoría.

Vega, constituyó el hombre más valioso en la pasada Serie Nacional de Béisbol al obtener 12 victorias, igual cifra de juegos salvados, 2.75 de efectividad y 1.18 de WHIP. Por su parte, Martínez mereció la condición de jugador latino del año en la temporada japonesa como parte de los Dragones de Chunichi.

La Comisión Nacional de Béisbol resaltó a los más destacados del deporte en las diferentes categorías durante una conferencia de prensa efectuada en el Salón Adolfo Luque del estadio Latinoamericano.

Emzon Cabrera, de La Habana, (9-10 años); Willian Álvarez (VC) de las Pequeñas Ligas; Alejandro Cruz (SS) y Mailon Batista (GR) en la categoría sub 15 recibieron los premios. Miguel Neira se llevó el lauro en el Sub- 18 y el villaclareño Cristian Rodríguez en el sub 23.

Los más destacados del 2022 en el béisbol cubano lo completan en el sector femenino Dayana Batista. Briandy Molina (HAB) y Shakira Aspiazú (GTM) en el Béisbol 5 obtuvieron los mejores resultados, precisa Jit.

A la conferencia de prensa asistió la gloria deportiva y ex receptor de los equipos de La Habana, Pedro Medina, según un reporte de Radio Rebelde.

Los más destacados

9-10 años: Emzon Cabrera Izquierdo (La Habana).

Pequeñas Ligas: William Álvarez Landa (Villa Clara).

Sub-15 años: Alejandro Cruz Echemendía (Sancti Spíritus) y Mailon Batista Corrales (Granma).

Sub-18 años: Miguel Neira Mendoza (Sancti Spíritus).

Sub-23 años: Cristian Rodríguez García (Villa Clara).

Beisbol femenino: Dayana Batista Vega (Granma).

Baseball5: Briandy Molina Elías (La Habana) y Shakira Aspiazú Martínez (Guantánamo).

Mayores: Marlon Vega Travieso (Mayabeque).

Contratados: Raidel Martínez Pérez (Pinar del Río).