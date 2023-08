Proporcionar a niños y jóvenes el espacio para hablar y conocer sobre la trayectoria deportiva en la provincia de Matanzas, constituye objetivo del primer Taller provincial de Historia del deporte.

Con sede en el emblemático Museo Palacio de Junco, del municipio cabecera, y dirigido por la profesora e historiadora del deporte Olga Lidia González, el espacio pretende sesionar los terceros jueves de cada mes.

“Este taller surgió por iniciativa propia. En particular la rama de la historia del deporte siempre me ha parecido muy interesante y es un tema que no se trata mucho en las escuelas”, expresó Olga Lidia.

Niños y jóvenes, razón de ser del taller

El primer encuentro dedicado al deporte nacional contó con la presencia de las Glorias deportivas de béisbol Fernando Sánchez y Evelio Hernández, quienes compartieron sus experiencias con los niños del equipo de pelota Los Cometas, de La Playa.

“Este tipo de espacios son muy importantes, hace tiempo que Matanzas necesita algo como esto para recordar a sus glorias deportivas. Me siento muy honrado de poder participar y compartir este primer encuentro con estos niños”, declaró el otrora bateador de conjuntos matanceros Fernando Sánchez.

Los Cometas de la Playa, uno de los equipos más competitivos de la provincia provincia y cantera de futuros talentos, escucharon anécdotas de la mano de dos de los más icónicos peloteros de la provincia y conocieron sobre la historia y tradición del béisbol en Matanzas.

Divulgar y recordar la gloria de antaño del deporte en la ciudad matancera, así como homenajear a quienes con su esfuerzo y sacrificio fueron hito en los deportes, trasciende como principio de este espacio. (ALH)

