Marlon Yant #23 of Cuba plays a ball in the 2023 NORCECA Senior Mens Continental Championship on September 7, 2023 at the Charleston Coliseum & Convention Center in Charleston, West Virginia.

Cuba resiste a Estados Unidos en Campeonato Norceca Un juego agresivo y alegre hizo que Cuba resistiera ante Estados Unidos, al punto de descontar desventaja de dos sets y extender el duelo a tie-break en el Campeonato Masculino Norceca de 2023. Ese partido definió qué elenco avanzó directamente a semifinales y cuál pasará por la fase de cuartos de final. En el Coliseo y Centro de Convenciones Charleston, capital del estado de Virginia Occidental, los norteños vencieron por cartones de 25-22, 25-17, 24-26, 22-25, 15-12 y concluyeron invictos en tres salidas en el grupo B, como se suponía por su condición de favoritos. La selección de la Mayor de las Antillas terminó en la eliminatoria con dos triunfos -frente a Puerto Rico y Surinam- y un revés. Este viernes, a partir de las cinco de la tarde, tendrá que enfrentar en cuartos de final a México, que no pudo anotarse victoria en sus dos salidas al caer frente a República Dominicana y Canadá, este último ganador invicto del lote A. Los cubanos fueron superiores a los favoritos (59-57), mientras los de casa estuvieron más eficientes en el bloqueo (17-7) y ligeramente en saques (6-5). Ambos sellaron con 31 errores no forzados, pero en el decisivo quinto parcial los antillanos pifiaron cuatro veces por dos su adversario, que se vio obligado a poner el extra para borrar la diferencia de cuatro tantos en el intermedio del parcial, empatar a 9 y mantener el control hasta concretar el éxito. Por Cuba encabezaron la ofensiva el jugador de esquina Marlon Yant con 22 puntos (18 remates y 4 muros), seguido con dobles dígitos por el opuesto Jesús Herrera con 14 (13 A-1 S), el atacador auxiliar Miguel Ángel López, quien acumuló 13 (10 A-3 S) y Javier Concepción, con 11 tantos. Entre tanto el jugador de esquina Torey Defalco resultó el máximo anotador con 26 puntos (19-6-1); el otro auxiliar, Aaron Russell sumó 20 (17-2-1) y el central Max Holt tributó 12 (7-3-2). “Fue un tremendo juego de voleibol, Estados Unidos supo hacer mejor los finales de los sets, pues en casi todos estuvimos arriba, al menos en los inicios. Creo que la concentración nos falló en el quinto y no supimos cerrarlo, a un contrario de este nivel no se le puede dar brecha poque saben aprovechar todas las lagunas que les dejemos durante el partido”, manifestó a JIT nuestro director técnico Jesús Cruz. Como equipo, señaló, este partido nos permite tener una mejor visión del nivel de juego que estamos alcanzando, que es nuestro principal objetivo. Creo que nos encontraremos de nuevo en la final. “El servicio nos funcionó, en el bloqueo logramos parar muchos balones y efectuar varios contrataques, y fundamentalmente Estados Unidos venía de jugar un partido en la Liga de Naciones, donde literalmente nos barrieron y fue muy fácil para ellos. “En este torneo saben que ya no es el mismo rival y no es el mismo equipo Cuba, y nos mostramos de tú para tú con el que está actualmente en el segundo lugar del ranking mundial”, aseguró. Por su parte Yant consideró que “se nos escapó el triunfo por pocos puntos, pero vamos a lograr vernos otra vez en la final. Creo que mantuvieron su plan táctico y lo cumplieron al 99 por ciento, pero pienso que les podemos ganar, solo nos faltan dos o tres detalles que limar y estamos en la pelea”. El entrenador de Estados Unidos, John Speraw, dijo que “Si queremos ser el mejor equipo que podamos ser este verano, va a requerir algo de estrés. Ciertamente tuvimos algo de estrés esta noche. Aprenderemos de esto para poder ser mejores. Cuba jugó muy bien. Estar abajo 0-2, tuvieron un buen partido y mejoraron cada vez más. Créditos para ellos”. (ALH) Tomado de JIT Compartir Facebook

Twitter