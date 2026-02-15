Deportes

¡Enorme Armando Ferrer!

#Armando Ferrer #Béisbol #Cocodrilos de Matanzas #Deportes
¡Enorme Armando Ferrer!
Ferrer ha dejado una huella imborrable en el béisbol. En 2019, tomó las riendas del equipo de Matanzas que venía del lugar 16, en esa Serie 59 los llevó a conquistar su primer título bajo ese nombre. Posteriormente, guió al equipo a otras dos finales y logró clasificarlo a la ll Liga Élite, donde también se alzó con la corona. En la actual Serie 64, a pesar de enfrentar la ausencia de jugadores estelares, Ferrer ha demostrado su capacidad de liderazgo, llevando nuevamente al equipo a la victoria. Su trayectoria es un testimonio de su dedicación y habilidad como director.
🏆 Serie 59
🏆 ll Liga Élite
🏆 Serie 64
La historia continúa. (ALH)
