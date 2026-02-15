Tarde Itinerante con la Aduana

Al aniversario 63 de la Aduana General de la República y su contribución a la protección del patrimonio cultural estuvo dedicada la segunda edición de Tardes Itinerantes de Bienes Muebles.

El espacio que promueve el sentido de pertenencia, el cuidado y protección de los bienes y el patrimonio en frontera, tuvo lugar en la Oficina del Conservador de la Ciudad, cuyo inmueble fue sede fundacional de la Aduana del Puerto Matancero en el lejano 1826.

Con la participación de directivos, especialistas e inspectores de la Aduana Matanzas, del aeropuerto internacional Juan Gualberto Gómez y la Dirección de Bienes Muebles, el Conservador de la Ciudad, Leonel Pérez Orozco, ofreció detalles sobre el edificio, primera obra neoclásica de gran envergadura erigida en Cuba, concebido hace dos siglos por el destacado ingeniero y arquitecto francés Julio Sagebién.

Durante el encuentro Zahilí Acosta Albelo, directora de la Oficina de Bienes Muebles, ofreció elementos de la protección de bienes culturales en frontera y destacó la acción de la aduana en ese empeño.

La ocasión fue propicia para reconocer a la Aduana Matanzas y a la brigada No. 3 del Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez por su meritoria labor, así como a inspectores y aduaneros destacados en la protección del patrimonio cultural.

La realización del proyecto documental “Última frontera”, sobre el enfrentamiento al tráfico ilícito de bienes culturales, fue anunciado por la Dirección de Bienes Muebles matancera entre las propuestas para el presente año.

Canciones y versos amenizaron el oportuno espacio. (ALH)

Post Views: 1