Dortmund, de la pesadilla a la redención

Perder una final duele, y duele mucho. Pero perder un campeonato que has buscado por más de 10 años es pulverizador. El fanatismo analítico se quedará con la simpleza de decir que el Borussia Dortmund arrugó o que el Bayern Munich es gigante. Mas, nadie puede negar que esta historia es triste.

La fiesta amarilla tornó en pesadilla. Lo que estaba destinado a ser un día histórico de celebración pasó a uno trágico. El Dortmund sintió una parálisis desde el instante inicial hasta el final del día en el que podía proclamarse campeón de la monopolizada Bundesliga alemana.

El empate ante el Mainz 05, unido al gol postrero de Jamal Musiala en Colonia, dejaron al Dortmund sin título ante su afición, pese a que dependían de sí mismos. Bloqueo absoluto de los de Edin Terzic.

“And we will always be Borussia, there is never, never, another club…”pic.twitter.com/BqVju6QiG3

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 27, 2023