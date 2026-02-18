Cubanos Álvarez y Julio César La Cruz suben al ring

Álvarez (65 kg) se enfrentará esta noche a Esequiel Martínez, de Santiago, mientras La Cruz (+90 kg) peleará ante Seht Lawrense, de Barbados.

Campeón olímpico de París 2024, Ángel debutó el lunes por la puerta ancha al imponerse 3-2 a Miguel Ángel Encarnación, del equipo dominicano A, en una de las peleas más seguidas del certamen.

Anoche el cubano Saidel Horta, subcampeón mundial, abrió su participación con victoria en la división de 60 kg.

Horta se impuso por cerrado veredicto de 3-2 ante el local Estrella Ángel, representante del equipo de Santiago, en un combate de alto nivel técnico.

El jefe técnico de la selección cubana, Eulises Pouyout Despaigne, destacó a Prensa Latina el desempeño del púgil cienfueguero.

El torneo reúne hasta el sábado a boxeadores de Cuba, Estados Unidos, Francia, Ecuador, Guatemala, Barbados, Antigua y Barbuda, además de las selecciones dominicanas A y B, y dos equipos de Santiago de los Caballeros.

La Copa Independencia es considerada una de las principales competencias de boxeo amateur en el Caribe, sirviendo de preparación rumbo a futuros eventos internacionales. (ALH)

Tomado de Prensa Latina