Deportes

Cubanos Álvarez y Julio César La Cruz suben al ring

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Álvarez #Boxeo #Cuba #Julio César La Cruz #República Dominicana
La Copa Independencia de Boxeo continuará hoy en República Dominicana con la presencia en el cuadrilátero de dos grandes figuras cubanas: el campeón olímpico Erislandy Álvarez y el doble titular olímpico Julio César La Cruz.

Álvarez (65 kg) se enfrentará esta noche a Esequiel Martínez, de Santiago, mientras La Cruz (+90 kg) peleará ante Seht Lawrense, de Barbados.

Campeón olímpico de París 2024, Ángel debutó el lunes por la puerta ancha al imponerse 3-2 a Miguel Ángel Encarnación, del equipo dominicano A, en una de las peleas más seguidas del certamen.

Anoche el cubano Saidel Horta, subcampeón mundial, abrió su participación con victoria en la división de 60 kg.

Horta se impuso por cerrado veredicto de 3-2 ante el local Estrella Ángel, representante del equipo de Santiago, en un combate de alto nivel técnico.

El jefe técnico de la selección cubana, Eulises Pouyout Despaigne, destacó a Prensa Latina el desempeño del púgil cienfueguero.

El torneo reúne hasta el sábado a boxeadores de Cuba, Estados Unidos, Francia, Ecuador, Guatemala, Barbados, Antigua y Barbuda, además de las selecciones dominicanas A y B, y dos equipos de Santiago de los Caballeros.

La Copa Independencia es considerada una de las principales competencias de boxeo amateur en el Caribe, sirviendo de preparación rumbo a futuros eventos internacionales. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

Post Views: 1

By Redacción TV Yumurí

Entradas relacionadas

Deportes tvyumuri

Los pretextos de Armando Ferrer

Redacción TV Yumurí
Deportes

Dos cubanos combaten este martes en Copa Independencia

Redacción TV Yumurí
Deportes Destacados

Boxeadora Yailena Palomo anhela una medalla en Copa Independencia

Carlos Manuel Bernal López

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Deportes

Cubanos Álvarez y Julio César La Cruz suben al ring

Mundo

Trump renueva por un año otra orden ejecutiva sobre Cuba

Cultura

“Dejad vivir a Cuba”: Manifiesto desde la cultura

Ciencia

Cienfuegueros al sur de Matanzas, por el bien de las aves