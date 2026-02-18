Chequean servicios fundamentales a la población

El alza sostenida de los precios, el abasto de agua y el acceso a los alimentos en medio de la actual contingencia energética, figuran entre las principales dificultades que enfrenta la población matancera.

Estos y otros servicios fundamentales fueron chequeados por el primer secretario del Partido en la provincia, Mario Sabines Lorenzo, y la Gobernadora Marieta Poey Zamora, con los directivos provinciales de los organismos y sus homólogos municipales mediante audioconferencia.

La necesidad de aprovechar todas las capacidades de producción agrícola de cada territorio, asegurar la elaboración y venta de alimentos elaborados en todas las localidades y atender las personas en situación de vulnerabilidad fueron indicados a las distintas autoridades municipales.

El señalamiento al escaso avance en la construcción de hornos de leña para la producción de pan y la reubicación laboral de miles de trabajadores como consecuencia de las afectaciones al turismo fueron igualmente tratadas.

Al respecto el director provincial de Trabajo y seguridad social, Lázaro González Valera, se refirió a la instrumentación del trabajo a distancia, los ajustes de horario que se realizan y la existencia de más de 3190 plazas vacantes para el aseguramiento de empleo.

El ingreso hospitalario de pacientes con tratamiento de hemodiálisis asegurará este servicio a los que no disponen del mismo en sus localidades de residencia, y se protegerá el transporte a otros pacientes con tratamientos especializados en la capital del país.

Más de 100 transformadores rotos complejizan el suministro de electricidad en varias localidades y el abasto de agua es deficitario en varios territorios. En ambas direcciones se trabaja para enfrentar las afectaciones a la población.

Se mantiene la distribución de productos de la canasta básica con notable atraso en varios municipios, trascendió en el chequeo de los servicios fundamentales a la población. (ALH)

