Feria turística de Cuba y Varadero en primera línea

La realización de una feria internacional turística en Cuba y su principal balneario ocupan los principales cintillos para turoperadores y agentes de viajes que operan en Latinoamérica.

Se trata de una oportunidad única de conocer las bondades del archipiélago cubano, cuyas bellezas están latentes al margen incluso de problemas económicos y situaciones políticas de diversa índole.

Por tanto, está en plan la 44 Feria Internacional de Turismo de Cuba (FITCuba 2026), que se celebrará del 6 al 10 de mayo en el Centro de Convenciones Plaza América, del balneario de Varadero, el más importante del país. Feria dedicada al producto de Sol y Playa, y a Canadá como principal emisor turístico.

Sin embargo, muchas personas que se asoman por primera vez a la isla, desconocen aún el significado de esa playa y su historia, y en redes sociales indagan al respecto.

Varadero constituye el polo de recreo más importante de Cuba. Distante unos 140 kilómetros hacia el este de La Habana, la capital del país, siempre aparece como un lugar privilegiado, de aguas transparentes y arena muy fina.

Además de los encantos naturales, cuenta con una historia y valores naturales sumamente relevantes, resaltado por historiadores y por los guías que acompañan a quienes llegan a ese sitio.

El escudo de Varadero lo dice todo: círculos concéntricos que simbolizan evidencias aborígenes, un fortín español como muestra de la colonización y trazos en representación de 10 familias de Cárdenas, los fundadores de la villa.

Ese lugar fue creado el 5 de diciembre de 1887 por la fusión comunal nombrada Los Decembrinos, entonces se fabrican allí varias casas de madera y tejas españolas, para luego conocerse el sitio a partir, sobre todo, del auge de las regatas de remo, conchas, caracoles y caballitos de mar.

La formación geológica de Varadero proviene de la era cuaternaria y el nombre de la península, Hicacos, responde a un árbol verde de hojas espinosas, un típico cactáceo que en sus tiempos cubría esa porción de 22 kilómetros de largo (su parte más ancha es de 700 metros).

En su costa norte, la naturaleza deparó una franja de arena inigualable y el flanco sur protege la Bahía de Cárdenas.

El nombre de Varadero proviene de ser una costa arenosa de poco calado en la cual encallaban barcos llevados por la marea. El navegante español Sebastián de Ocampo descubrió esa playa en 1508 durante su bojeo a la Isla y la primera mención aparece en 1540 en un mapa de Alonso de Santa Cruz.

Se habla de un poblado aborigen reducido y primitivo que fue extinguido por la brutalidad de los colonizadores. Luego se convirtió en refugio de esclavos africanos escapados (Cimarrones) y de piratas como Francis Drake, quien camino a las islas británicas se detuvo allí para abastecer sus naves.

Varadero cuenta con 15 sitios arqueológicos, como grutas y cavernas, que servían de refugio, cuyo vestigio más visitado hoy es la cueva de Ambrosio, en la costa sur de la península, donde se encuentra, dicen expertos, la mayor pictografía del Caribe (dicha cueva tiene cinco galerías y 250 metros de largo).

Este fue territorio para salinas, desde 1587 y hasta 1961 que se cerró dicha producción, y en 1976 adquirió la condición de Municipio.

Su poblado original nació donde hoy se encuentra el conocido Parque de las 8000 taquillas y el primer hotel resultó el Varadero con 10 habitaciones, construido en 1915.

En 1917 se inició allí el negocio inmobiliario con un palacete de madera de la compañía estadounidense Johnson Contruction, de Wayne, Pensylvania. En 1926, el magnate Irenée Du Pont Dehaumors vive en su Mansión Xanadú, ahora Golf Club.

En 1959 Varadero tenía tres hoteles, y actualmente supera los 60 con más de 21 mil habitaciones, de las cuales el 80 por ciento están en hoteles de 4 y 5 estrellas. Los hoteles están distribuidos en una amplia zona que se extiende por 23 kilómetros a lo largo y (casi) a lo ancho de toda la península de Hicacos.

Por tanto, este es el principal destino cubano de Sol y Playa, atractivo para quienes visitan el lugar y descansan allí, sean cubanos o extranjeros.

Fotos: Roberto F. Campos (FotosPL)

Prensa Latina

