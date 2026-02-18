Celebran en Matanzas Día del Instructor de Arte

Con la colocación de una ofrenda floral ante la estatua del Héroe Nacional José Martí en el Parque de la Libertad, de la ciudad de Matanzas, se inició la jornada por el Día del Instructor de Arte.

La gala nacional, en la Sala de Conciertos José White, celebró la labor y entrega de los miembros de la Brigada José Martí en las escuelas, comunidades y escenarios.

Eddie Tabares Daniel, presidente del movimiento en el territorio, transmitió su felicitación a todos instructores de Cuba.

«Allí donde está un instructor con su pincel, con sus zapatillas de baile, con su instrumento, está también la cultura cubana», dijo.

Cómo parte de la celebración, la Brigada José Martí en Matanzas y el Centro provincial de Casas de Cultura reconocieron a cinco instructores por su desempeño a lo largo de su carrera.

La gala de celebración por el Día del Instructor de Arte contó con actuaciones de la Premio Nacional de Teatro Miriam Muñoz, el Coro de Instructores de Arte, los Proyectos Maravillas de la Infancia y X Amor a mi raíz, la Academia de Baile Español Donaire, la Agrupación Danzaria Aché, el Dúo Emí de Cuba y Alexis Placencia y sus modelos. (ALH)

