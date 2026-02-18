Matanzas

Comunicado oficial del Hospital Pediátrico Eliseo Noel Caamaño

Por Redacción TV Yumurí

Con profundo pesar informamos el fallecimiento de un paciente pediátrico de 2 años, ocurrido el pasado 14 de febrero de 2026 en nuestra institución. Compartimos esta información con el objetivo de responder a las inquietudes de la comunidad y ofrecer transparencia sobre la atención brindada.

El niño ingresó remitido desde Jovellanos con un cuadro febril de varios días y síntomas respiratorios. Se realizaron estudios y recibió tratamiento antibiótico de amplio espectro, encontrándose inicialmente estable. Posteriormente presentó complicaciones que requirieron su traslado a la Unidad de Cuidados Progresivos, donde se aplicaron medidas de sostén y ventilación mecánica debido al deterioro neurológico.

A pesar de todos los esfuerzos médicos y del cumplimiento estricto de los protocolos, el paciente desarrolló una sepsis generalizada con fallo multiorgánico irreversible, lo que lamentablemente condujo a su fallecimiento por shock séptico. Actualmente se esperan los resultados de la necropsia para precisar las causas definitivas.

El hospital expresa sus más sinceras condolencias a la familia y reafirma su compromiso de brindar atención médica con la mayor calidad y transparencia, acompañando a la comunidad en este momento de dolor. (ALH)

By Redacción TV Yumurí

