Cuba clasifica al Mundial Sub-17 de la FIFA, Qatar 2026

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Cuba #Deportes #FIFA #Fotografía #Fútbol

La selección cubana Sub-17 aseguró su boleto a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2026 tras empatar 0-0 con Belice en el Estadio Cementos Progreso de Ciudad de Guatemala.

Con este resultado, Cuba alcanzó el primer puesto de su grupo y regresará a la cita mundialista por primera vez desde 1991, en lo que constituye su tercera participación en la clasificación de la categoría.

Cuba, junto a Honduras y Jamaica, se convirtió en uno de los últimos equipos de la Concacaf en sellar su pase al certamen, que reunirá a 48 selecciones juveniles de todo el mundo. Con ellos, ya son siete los equipos de la región clasificados, sumándose a Costa Rica, Haití, Panamá y Estados Unidos, que habían asegurado su presencia previamente.

El recorrido de Cuba en las eliminatorias estuvo marcado por resultados clave. En su debut, venció a Curazao por 1-0 gracias al gol de Deibi Borrell. Posteriormente, derrotó a El Salvador por 2-1 con un doblete de Yankarlos Iglesias, lo que le permitió llegar al último partido con ventaja en la tabla. El empate frente a Belice aseguró el punto necesario para confirmar la clasificación.

Belice presentó resistencia en el encuentro decisivo, pero la defensa cubana mantuvo el cero y garantizó el resultado que catapultó a los isleños a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.

Además de Cuba, Honduras y Jamaica también confirmaron su presencia en el torneo, con Jamaica alcanzando su tercera clasificación histórica en la categoría. (ALH)

