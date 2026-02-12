Cuba

Afectación de 1760 MW para el pico nocturno del jueves

Por Redacción TV Yumurí

La Unión Eléctrica prevé para el horario pico nocturno una disponibilidad de 1270 MW con una demanda máxima de 3000 MW, para un déficit de 1730 MW, por lo que, de mantenerse las condiciones previstas, se pronostica una afectación de 1760 MW en este momento del día.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas era de 1270 MW, y la demanda 2090 MW, con 810 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1050 MW.

Entre las principales incidencias están las averías de la Unidad 5 de la CTE Mariel, la Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, la Unidad 2 de la CTE Felton y la Unidad 6 de la CTE Antonio Maceo.

Están en mantenimiento la Unidad 5 de la CTE Nuevitas y la Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Hay 493 MW fuera de servicio por limitaciones en la generación térmica.

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se ha mantenido la afectación durante la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 2011 MW a las 19:30 horas.

La producción de energía de los 49 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 4653 MWh, con 903 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación. (ALH)

Tomado de Cubadebate

