BioCubaFarma: Nuevos candidatos vacunales antineumocócicos avanzan en ensayos clínicos en Cuba

Como parte del Programa de desarrollo de vacunas antineumocócicas conjugadas, impulsado por el Instituto Finlay de Vacunas, perteneciente a BioCubaFarma, se avanza en nuevos candidatos vacunales que tendrán notables impactos en la calidad de vida de la población.

La bacteria Streptococcus pneumoniae constituye la principal causa de enfermedades infecciosas bacterianas en la infancia temprana, especialmente en niños menores de cinco años. A nivel global, a pesar de las altas coberturas de vacunación, millones de personas fallecen anualmente por neumonía y otras enfermedades asociadas a este patógeno. Se trata fundamentalmente de enfermedades invasivas como bacteriemia, sepsis y meningitis, así como enfermedades mucosales —entre ellas otitis media, neumonía, sinusitis y conjuntivitis—, que afectan con mayor fuerza a la infancia temprana y también a los adultos mayores.

Existen más de cien serotipos diferentes de neumococos, de los cuales entre 23 y 25 son los más relevantes para causar enfermedad en el ser humano. Por ello, cualquier enfoque preventivo requiere vacunas de carácter multivalente.

En este contexto, el programa cubano ha desarrollado una vacuna de siete serotipos y un candidato de 11 serotipos —que suma cuatro a los siete anteriores—, actualmente en fase clínica. Además, se trabaja en un candidato de 16 serotipos, que adiciona otros cinco de relevancia epidemiológica, el cual se encuentra en fase preclínica, en evaluación en modelos animales.

Uno de los aspectos más relevantes de este proceso ha sido la decisión de llevar el candidato de 11 serotipos directamente a las fases 2-3 de ensayo clínico, sin necesidad de transitar por la fase uno. Esta determinación, aprobada por el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (Cedmed), se sustenta en todo el aprendizaje acumulado durante la pandemia de COVID-19, la experiencia con la vacuna de siete serotipos —que comparte igual plataforma tecnológica—, y las sobradas condiciones de seguridad demostradas.

Los ensayos clínicos se desarrollan íntegramente en la atención primaria de Salud, en escenarios de municipios y barrios de La Habana, Cienfuegos y Santiago de Cuba. Esta modalidad, que constituye un reto organizativo de gran envergadura, es posible gracias a la capacidad del sistema político y sanitario cubano para articular todos los actores involucrados, incluso en la población de lactantes de dos meses de nacidos.

Resultados precedentes resultan altamente alentadores. Entre 2017 y 2019 se condujo una campaña de vacunación en la provincia de Cienfuegos, con coberturas superiores al 90 % en niños de uno a cinco años. Antes de la intervención, las tasas de enfermedad invasiva —asociada fundamentalmente a meningitis— se movían entre 3,1 y 9,1 por cada 10 000 niños en ese grupo etario. Tras la vacunación, a partir de 2019 y aun en el contexto de la pandemia de COVID-19, las tasas en niños de uno a cuatro años descendieron a cero, y en todos los grupos de edades se mantuvieron en cerca del 1 %. Todos los casos registrados con posterioridad correspondieron a menores no vacunados.

Asimismo, la enfermedad neumocócica produce elevadas tasas de hospitalización por neumonía severa en terapias intensivas. Gracias a la red de vigilancia centinela y la labor del laboratorio de referencia del Instituto Pedro Kourí (IPK), se ha podido constatar que la tasa de neumonía severa en niños vacunados que ingresan a terapias intensivas es de 3,14, mientras que en niños no vacunados asciende a 123,67. Ello significa que cada niño no vacunado tiene 3,48 veces más riesgo de ingresar a una terapia intensiva.

El programa no se detiene en los logros alcanzados. La ciencia cubana se propone continuar dando saltos tecnológicos que permitan ir más allá de los 16 serotipos, en correspondencia con el principio que ha guiado históricamente a la biotecnología cubana.

Desde BioCubaFarma ratificamos el compromiso de nuestra industria biofarmacéutica con la salud del pueblo cubano y con el desarrollo de soluciones innovadoras que, aun en tiempos complejos, demuestran la fortaleza del saber acumulado y la voluntad de poner la ciencia al servicio de la vida.

