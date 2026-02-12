Consejo de Estado evalúa actualización del Programa de Gobierno tras amplia consulta popular

Una detallada evaluación del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, con énfasis en su actualización tras el proceso de estudio y análisis desarrollado en el país, realizaron este 11 de febrero los integrantes del Consejo de Estado en su sesión ordinaria encabezada por el Presidente de este órgano, Esteban Lazo Hernández, y con la participación, en el Capitolio Nacional, del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y del primer ministro Manuel Marrero Cruz.

El Jefe de Gobierno cubano informó sobre el resumen preliminar de la consulta popular hasta la fecha, en el cual se efectuaron alrededor de 76 172 reuniones y 140 348 propuestas. Respecto a la actualización del Programa de Gobierno tras el proceso de consulta, precisó que a partir del trabajo realizado, el referido documento quedó estructurado en 10 objetivos generales, 116 objetivos específicos, 438 acciones, y 308 indicadores y metas.

A su vez, compartió que la propuesta final de actualización se consultará nuevamente con el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros, gobernadores, las comisiones económicas del Comité Central del Partido y de la Asamblea Nacional del Poder Popular, entre otros expertos; previo a su publicación.

En la jornada se profundizó, además, respecto a la situación de la implementación de los acuerdos adoptados por la Asamblea Nacional, referentes al Plan de la Economía y al Presupuesto del Estado.

Marrero Cruz agregó que, desde la pasada sesión de este órgano, se ha trabajado también en esta etapa en la aprobación de las Directivas del Gobierno para enfrentar un desabastecimiento agudo de combustibles; como fue informado en la reciente comparecencia del Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ante los medios de prensa nacionales y extranjeros.

Al profundizar en varias acciones desarrolladas en este sentido, destacó que el objetivo es garantizar la vitalidad del país, sin renunciar al desarrollo y minimizar el impacto de las afectaciones a la población, potenciando el uso de los recursos endógenos y diversificando las vías para generar mayores ingresos en divisas.

En el debate de este tema, Díaz-Canel insistió en la relevancia de fortalecer la labor comunitaria, la participación y el control popular entre todos los actores en el barrio, la potenciación de los programas sociales, la búsqueda de soluciones con unidad y el aporte colectivo, como una oportunidad para defender integralmente la materialización de los programas del país en el barrio y la comunidad.

Comisiones parlamentarias: la prioridad es el vínculo con el pueblo

La permanente vinculación e intercambio de las direcciones de las comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) con la población en barrios y comunidades, con los trabajadores y organismos de diferentes sectores, y con delegados y demás autoridades del sistema del Poder Popular, caracterizó la labor desarrollada durante el 2025.

El pasado año, las comisiones parlamentarias visitaron 78 municipios en nueve provincias del país e intercambiaron con alrededor de 46 000 personas en 1 163 centros de la producción y los servicios, y 104 comunidades, explicó Esteban Lazo en el análisis de este tema.

Al respecto, la coordinadora de las comisiones parlamentarias, Marta Hernández Romero, agregó que el método principal de trabajo se caracterizó por recoger experiencias, aportar y contribuir a cada proceso, mediante la inserción en las propias actividades que se desarrollan en las estructuras municipales; teniendo en cuenta la relevancia de fortalecer el municipio como un elemento clave para el desarrollo del país.

Las comisiones permanentes de la ANPP en la etapa dieron, además, permanente seguimiento a los acuerdos adoptados en sus respectivas reuniones y en los diferentes Períodos Ordinarios de Sesiones de la Asamblea Nacional; al cumplimiento del cronograma legislativo y el control de las leyes y decretos leyes aprobados; así como a la implementación del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía. Otras prioridades en su labor fueron las acciones para el continuo perfeccionamiento de los órganos del Poder Popular, la actividad internacional y el fortalecimiento del sistema de trabajo, entre otras.

Respecto al seguimiento y control a la implementación del Programa de Gobierno, Hernández Romero refirió que las comisiones legislativas cumplieron en el pasado año 122 acciones de trabajo que respondieron a 55 objetivos específicos, centrados en las cuestiones de mayor relevancia para el desarrollo del país y de impacto para la población.

En el debate de este punto de la agenda trascendió también que durante el 2025 fueron objeto de control de las comisiones permanentes de la ANPP 18 leyes y 10 decretos leyes aprobados, y se inició un proceso de audiencias públicas para la comparecencia e información de los órganos, organismos y sus instituciones subordinadas, implicados en el cumplimiento de las disposiciones normativas.

Posteriormente, los integrantes del Consejo de Estado evaluaron los resultados de la actividad de Atención a la Población en las Oficinas Auxiliares de la Asamblea Nacional y las Asambleas Municipales del Poder Popular; así como fueron examinadas las proyecciones de trabajo para el 2026, entre las cuales destacan el avance en el cumplimiento de los plazos y la calidad de las respuestas, el perfeccionamiento de la plataforma Bienestar, entre otras cuestiones.

Como fue informado previamente, el Consejo de Estado acordó durante esta semana la liberación de las funciones laborales de los delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular, cuya responsabilidad lo permita; a fin de garantizar un mayor vínculo de estos con sus electores, teniendo en cuenta la compleja situación del país; aspecto que también fue resaltado por su trascendencia por los miembros de este órgano.

En la sesión ordinaria del Consejo de Estado –que contó con la participación también de los directivos de las comisiones parlamentarias y de la ministra de Justicia, Rosabel Gamón Verde– fueron chequeados los acuerdos adoptados por este órgano en sus reuniones previas.

Enrique Moreno Gimeranez/ Cubadebate

