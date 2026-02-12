Universidad de Matanzas pospone Congreso Internacional UNISOC

En un contexto de creciente presión económica, la Universidad de Matanzas ha decidido posponer la celebración del IV Congreso Internacional Universidad-Sociedad 2026. Mediante un comunicado oficial, el Comité Académico argumentó que la medida responde a «la escalada de la guerra económica impuesta por la actual administración estadounidense, que pretende la asfixia total del pueblo cubano».

El evento, que ya se preparaba para su cuarta edición con una amplia convocatoria nacional e internacional, ha visto comprometida su realización en las fechas previstas. Los organizadores explicaron que esta determinación busca, precisamente, «preservar la calidad y eficiencia que prestigia a nuestros eventos científicos».

Ante la reprogramación del congreso, la Universidad de Matanzas ha establecido un protocolo de atención a los compromisos contraídos con la comunidad académica:

• Los trabajos enviados que fueron previamente seleccionados por el comité científico recibirán una carta oficial digital que acredita su aceptación para el evento, manteniendo así el reconocimiento académico alcanzado.

• Se habilitará el proceso de reembolso de las cuotas de inscripción para aquellas personas que así lo decidan, quienes deberán realizar la solicitud correspondiente al coordinador de su evento.

La Universidad de Matanzas expresó su profundo agradecimiento «a los miembros del comité organizador que han realizado un denodado esfuerzo» y, de manera especial, reconoció «la solidaridad de los amigos de Cuba, que en medio del recrudecimiento más fuerte del bloqueo, habían decidido acompañarnos en el IV Congreso Internacional Universidad-Sociedad 2026».

La institución académica matancera subrayó que esta decisión responde al propósito de «garantizar un evento a la altura de la educación superior contemporánea». Asimismo, agradeció la comprensión de la comunidad académica nacional e internacional ante los motivos que han llevado a posponer la cita.

El IV Congreso Internacional Universidad-Sociedad se había consolidado como un espacio de intercambio científico y académico de relevancia en la región, y su aplazamiento evidencia el impacto transversal del recrudecimiento del bloqueo económico en todos los sectores de la vida cubana, incluido el ámbito universitario y de investigación.

Perfil de Facebook Universidad de Matanzas

