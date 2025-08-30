La Escuela de Iniciación Deportiva Escolar (EIDE) Luis Augusto Turcios Lima, de Matanzas, recibirá desde el ocho de septiembre a 910 estudiantes para el inminente curso docente 2025-2026.

Esta cifra es una de las más altas matrículas de los últimos años en la institución matancera, aumento avalado por la estabilidad en los resultados de los Juegos Escolares Nacionales y Juveniles.

Luis Roberto Ramos Reyes, subdirector deportivo de la Turcios Lima, reconoció el gran esfuerzo que entraña la docencia a casi mil alumnos, diseminados en la propia EIDE, la Base Náutica Camilo Cienfuegos, la Academia de Remo y Voleibol de Playa en Varadero, y la extensión deportiva en Jaguey Grande.

“Desde el 25 de agosto empezó la incorporación paulatina de los profesores, involucrados desde ese momento en las tareas de limpieza y alistamiento de la base material. Se trabaja igualmente en el rescate de otro bloque de residencias, lo cual mejorará las condiciones de alojamiento”, subrayó el directivo.

Trabajo antes del arranque

Si bien la cobertura docente es un problema en el sistema educacional de Matanzas, en la EIDE yumurina trazan estrategias a partir de la Resolución 79 del Ministerio de Educación. Un grupo amplio de profesores y entrenadores se acogen a esta normativa, resultado de mayor remuneración con el incremento de las cargas en el programa.

“El pasado periodo enfrentamos serias dificultades con el abasto de agua, motivo por el que cerca de tres meses estuvo cerrada la escuela. En enero se logró estabilizar la situación con el arreglo de la comitiva central”, comentó vía telefónica Ramos Reyes.

Deportes como el canotaje, remo, ciclismo, levantamiento de pesas, lucha y tiro deportivo mantienen a la provincia de Matanzas entre las mejores del país. Otras disciplinas como el triatlón y el baloncesto, de reimpulso reciente, verán ampliadas las matrículas.

La educación deportiva de Cuba arrancará el curso escolar 2025-2026 una semana más tarde que el resto de las enseñanzas. En la EIDE Luis Augusto Turcios Lima sus trabajadores ya se enfrascan en una etapa de retos.

